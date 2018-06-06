Врачи предупреждают, что мытье головы в салоне красоты может представлять угрозу для здоровья

Что это?

Синдром салона красоты может возникнуть, когда вам просто моют голову шампунем. Приятная процедура начинается с того, что вы запрокидываете голову назад, к раковине. В таком случае может возникнуть напряжение в шее, повыситься давление в позвоночной артерии, а следом — ее повреждение и образование сгустка крови, пишет Fabiosa.ru.

В медицине такой синдром называют диссекцией позвоночной артерии, вызванной гиперэкстензией шеи. Сосудистый хирург клиники Майо, Питер Гловичски (Peter Gloviczki M.D.), говорит, что подобное явление может произойти, если ваша шея не будет должным образом поддерживаться во время процедуры и останется в таком неестественном положении более 10-15 минут.

Что может произойти?

Специалисты объясняют, что подобное может случиться даже в самых безобидных, на первый взгляд, моментах. Например, при чихании, занятии йогой, потягушках или даже неудачном подъеме с постели. Шея – очень уязвимая и чрезвычайно важная часть нашего тела, которую нужно надлежащим образом тренировать, чтобы предотвратить любые травмы или подобные синдромы.

Хотя риск стать жертвой синдрома шока в салоне красоты довольно низкий, вы должны знать о возможных последствиях этого явления. Известно, что 48-летняя Элизабет Смит из Сан-Диего, Калифорния, почувствовала слабость левой ноги и руки после мытья головы в салоне красоты. Через неделю это уже была достаточно сильная боль. К счастью, женщина выжила, но осталась слабость, разбалансировка организма и проблемы со зрением.