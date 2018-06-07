Молочный коктейль с клубникой: три летних рецепта

Молочный коктейль с клубникой и ванилью

Ингредиенты:

225 г клубники + для украшения

2 ст.л. с горкой сахара

1 чайная ложка экстракта ванили

500 г сливочного мороженого

1/2 стакана молока

Рецепт приготовления:

В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок.

Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко. Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.

Молочный коктейль с клубничным мороженым

Ингредиенты:

225 г клубники + для украшения

300 мл холодного молока

3 больших ложки клубничного мороженого

Рецепт приготовления:

Клубнику помыть и нарезать.

Сложить ягоды в чашу блендера, добавить молоко и клубничное мороженое. Взбить до получения однородной гладкой массы, пишет Segodnya.ua.

Перелить напиток в стаканы и украсить свежей клубникой.

Молочный коктейль с клубникой и бананами

Ингредиенты:

1 спелый банан

4 больших клубники

3/4 стакана сливочного мороженого

1/2 стакана молока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

Банан почистить и нарезать, клубнику помыть.

Сложить в чашу блендера, добавить мороженое, молоко и ваниль.