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Молочный коктейль с клубникой: три летних рецепта

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Прохладный, освежающий молочный коктейль с клубникой и мороженым – отличный вариант для жаркого лета. Стоит попробовать!

Молочный коктейль с клубникой и ванилью

Ингредиенты:

    225 г клубники + для украшения

    2 ст.л. с горкой сахара

    1 чайная ложка экстракта ванили

    500 г сливочного мороженого

    1/2 стакана молока

Рецепт приготовления:

    В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок.

    Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко. Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.

Молочный коктейль с клубничным мороженым

Ингредиенты:

    225 г клубники + для украшения

    300 мл холодного молока

    3 больших ложки клубничного мороженого

Рецепт приготовления:

    Клубнику помыть и нарезать.

    Сложить ягоды в чашу блендера, добавить молоко и клубничное мороженое. Взбить до получения однородной гладкой массы, пишет Segodnya.ua.

    Перелить напиток в стаканы и украсить свежей клубникой.

Молочный коктейль с клубникой и бананами

Ингредиенты:

    1 спелый банан

    4 больших клубники

    3/4 стакана сливочного мороженого

    1/2 стакана молока

    1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

    Банан почистить и нарезать, клубнику помыть.

    Сложить в чашу блендера, добавить мороженое, молоко и ваниль.

    Взбить до получения однородной массы и перелить в стаканы. По желанию украсить молочный коктейль взбитыми сливками.

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