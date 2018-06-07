Молочный коктейль с клубникой: три летних рецепта

Прохладный, освежающий молочный коктейль с клубникой и мороженым – отличный вариант для жаркого лета. Стоит попробовать!
Молочный коктейль с клубникой и ванилью
Ингредиенты:
225 г клубники + для украшения
2 ст.л. с горкой сахара
1 чайная ложка экстракта ванили
500 г сливочного мороженого
1/2 стакана молока
Рецепт приготовления:
В миске соединить нарезанную клубнику, сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы ягоды пустили сок.
Взбить в блендере клубнику, мороженое и молоко. Перелить молочный коктейль в стаканы и украсить целыми ягодами клубники.
Молочный коктейль с клубничным мороженым
Ингредиенты:
225 г клубники + для украшения
300 мл холодного молока
3 больших ложки клубничного мороженого
Рецепт приготовления:
Клубнику помыть и нарезать.
Сложить ягоды в чашу блендера, добавить молоко и клубничное мороженое. Взбить до получения однородной гладкой массы, пишет Segodnya.ua.
Перелить напиток в стаканы и украсить свежей клубникой.
Молочный коктейль с клубникой и бананами
Ингредиенты:
1 спелый банан
4 больших клубники
3/4 стакана сливочного мороженого
1/2 стакана молока
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Рецепт приготовления:
Банан почистить и нарезать, клубнику помыть.
Сложить в чашу блендера, добавить мороженое, молоко и ваниль.
Взбить до получения однородной массы и перелить в стаканы. По желанию украсить молочный коктейль взбитыми сливками.