Психологи назвали модели поведения пар, которые научились не ссориться из-за ерунды

AdMe.ru собрал и другие небанальные советы психологов, которые помогут обойти острые углы в отношениях и избежать ссор в будущем.

7. Идите спать злыми

Многие из нас с предубеждением относятся к тому, чтобы пойти спать, не помирившись со своей половиной. И это, оказывается, большая ошибка: вечерние попытки погасить конфликт могут обернуться в лучшем случае откладыванием проблем на потом и затаенной обидой, а в худшем — новым витком ссоры.

Психологи утверждают, что нет ничего зазорного в том, чтобы отправиться спать обиженным. Вы успеете успокоиться, спокойно все обдумать, а утром с большой долей вероятности решение проблемы уже найдется. А если и нет, то куда лучше решать ее на свежую голову и не рисковать вспыхнуть от усталости и раздражения после длинного дня и наговорить лишнего.

6. «Заткнись и прикоснись»

Естественно, меньше всего хочется прикасаться к человеку, который вас разозлил, чем-нибудь, кроме сковородки, но этот простой совет действительно работает. Прикосновения действуют успокаивающе и напоминают вашему партнеру о близости. Необязательно даже обниматься, достаточно взяться за руки или положить руку на плечо или колено.

В этом совете придется пойти немного против своего инстинкта, но стоит помнить, что чем больше вы дистанцируетесь в разгорающемся конфликте, тем вероятнее взрыв. Иногда одно прикосновение может не только погасить, а даже предотвратить ссору.

5. Откажитесь от слова «должен»

Сообщение о том, что один из супругов «должен» другому, на первый взгляд может показаться вполне безобидным, ведь все мы понимаем, что совместная жизнь накладывает на нас определенные ограничения и обязанности. Но на самом деле «ты должен» — это одна из самых разрушительных установок, которую только можно произнести вслух.

Просто сравните, как звучат две фразы: «Ты должен мне помогать по дому» и «Я ценю твою помощь по дому, без нее мне приходится тяжело».

4. Перестаньте додумывать

Соблазн рассматривать ситуацию под лупой и строить предположения о мотивах и чувствах любимого человека очень велик, но такое поведение — это путь в никуда. Часто мы боимся откровенно спросить партнера о том, что именно его беспокоит и как лично он видит проблему, что он по этому поводу думает и чувствует. Но куда проще решиться на этот шаг и начать задавать вопросы, чем самостоятельно придумывать объяснение чужого поведения, которое все равно в подавляющем большинстве случаев окажется неверным.

Привычка спрашивать свою вторую половину о том, что вас беспокоит, поможет вам решать все конфликтные ситуации еще в зачатке, не доводя до ссор и разногласий.

3. Найдите в ситуации юмор