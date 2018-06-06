Диетологи рассказали о вредных сочетаниях продуктов и предложили варианты получше

Иногда методом проб и ошибок мы ищем свои идеальные сочетания, но зачастую комбинируем продукты по уже проверенным рецептам. Но так ли они полезны?

Мы нашли восемь сочетаний продуктов, которые могут помешать организму работать в полную силу, а порой даже создать проблемы со здоровьем, пишет Adme.ru.

1. Кекс + апельсиновый сок

Есть такие завтраки, которые вместо того, чтобы наполнять энергией и заряжать бодростью, оставляют вас совершенно без сил. К примеру, кекс и стакан апельсинового сока. В таком сочетании нет ни белков, ни клетчатки, зато есть ударная доза углеводов, в результате чего сахар в крови поднимается до максимума, а потом резко падает. С ним же падает ваша работоспособность и выносливость. В одном кексе содержится столько же сахара, сколько в 2,5 маленьких Snickers.

Совет: Выберите для завтрака цельнозерновые кексы, а пакетированный сок, в котором по большей части вода и сахар, замените натуральным йогуртом.

2. Мясо + сыр

На первый взгляд кажется, что расплавленный сыр отлично дополняет сочное мясо, но едва ли такой дуэт можно назвать полезным.

Для переваривания двух видов белка, растительного и животного, желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. В сыре есть кальций, а в мясе — железо и цинк. Когда они оба участвуют в обменных процессах, то кальций замедляет усвоение цинка. А еще кальций в сыре почти в 2 раза уменьшает усвоение железа. Наш организм не может одновременно переварить оба этих продукта и при этом получить из них максимум питательных веществ.

Совет: Старайтесь, чтобы сыр и мясо не становились ингредиентами одного блюда. К примеру, мясо хорошо сочетается с болгарским перцем и капустой, ведь витамин С в них помогает усвоению железа.

3. Яйца + рыба

Оба этих продукта по отдельности очень полезны. И рыба, и яйца богаты различными питательными веществами, витаминами и аминокислотами. Что интересно, по содержанию витамина D желток яйца уступает только рыбьему жиру.

Очень популярен миф, что элемент авидин в яйцах нейтрализует витамин В7 (биотин), который содержится в жирных сортах рыбы и играет важную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов, а также в поддержании уровня глюкозы в крови. Но при варке авидин денатурируется и теряет свою активность по отношению к биотину. Так вот, если сочетать рыбу с сырыми яйцами, то в желудке образуется нерастворимый комплекс авидин-биотин, и витамин В7 не поступает. Но с вареными яйцами подобного не происходит.

Совет: К рыбе рекомендуют подавать зеленый салат или шпинат. Они богаты марганцем, который помогает йоду из рыбы хорошо усвоиться.

4. Клетчатка + шпинат