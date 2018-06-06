Скандальные джинсы подойдут только девушкам с модельными ногами

Если вы относитесь к тем женщинам, которые не боятся продемонстрировать собственное тело во всей красе, то это пара джинсов точно для вас. Спереди они выглядят абсолютно нормальными и даже несколько консервативными, но достаточно посмотреть на них сбоку, чтобы увидеть, что перед нами не цельные брюки, а разрезанные на две части полоски джинсовой материи, которые удерживаются на теле с помощью симпатичных подтяжек. Эти джинсы открывают ноги, поэтому желающим приобрести данную разновидность одежды точно понадобятся почти модельные пропорции, пишет Medikforum.ru.