Рассчитано время достижения идеального пресса

27-летняя Кассандра Ольхольм (Cassandra Olholm) из Австралии выложила в Instagram коллаж из двух фотографий, сравнивая свою форму через год и через пять лет после начала силовых тренировок, пишет Lenta.ru .

«Люди говорят: "как же тебе повезло быть такой стройной и сильной". Только везение не заставляло меня встать в четыре утра и не надевало на меня кроссовки. Везение вообще ничего не значит. Честно говоря, все сводится к комбинации двух вещей: тяжелой работы и упорства. Это трудно. Но разве что-то по-настоящему стоящее дается легко? Невозможно ощутить себя сильным в секунду. Кроссфит, которым я занялась пять лет назад, полностью выбил меня из зоны комфорта», — поделилась Ольхольм.