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Рассчитано время достижения идеального пресса

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ФОТО: Instagram

Фитнес-блогер и диетолог рассказала, что для получения заметных кубиков пресса требуется пять лет физических упражнений. Об этом сообщает The Sun.

27-летняя Кассандра Ольхольм (Cassandra Olholm) из Австралии выложила в Instagram коллаж из двух фотографий, сравнивая свою форму через год и через пять лет после начала силовых тренировок, пишет Lenta.ru.

«Люди говорят: "как же тебе повезло быть такой стройной и сильной". Только везение не заставляло меня встать в четыре утра и не надевало на меня кроссовки. Везение вообще ничего не значит. Честно говоря, все сводится к комбинации двух вещей: тяжелой работы и упорства. Это трудно. Но разве что-то по-настоящему стоящее дается легко? Невозможно ощутить себя сильным в секунду. Кроссфит, которым я занялась пять лет назад, полностью выбил меня из зоны комфорта», — поделилась Ольхольм.

Девушка добавила, что занимается спортом четыре раза в неделю и ее тренировки длятся от 45 минут до часа.

На данный момент у Кассандры Ольхольм более 80 тысяч подписчиков в Instagram.

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