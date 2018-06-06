ср, 06.06.2018
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Обязательно ли родить до 35 лет? Мнение гинеколога

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Множество споров и опасений связано с «поздними» беременностями. Слово «поздние» заключено в кавычки неслучайно: не существует общепринятого определения, что такое «поздний» возраст для вынашивания беременности и рождения ребенка.

К.м.н., акушер-гинеколог Татьяна Румянцева развенчивает мифы о «поздних» родах и рассказывает, как готовиться к беременности после 35 лет, пишет Deti.mail.ru.

Термин «пожилая первородящая», когда-то относившийся к любой женщине старше 30 лет, которая вынашивает и рожает своего первенца, ушел в небытие. Поэтому хочу сразу приободрить тех, кому уже исполнилось 30, а мыслей о продолжении рода еще не возникало.

Как нет общепринятого определения, что же такое «поздно» для рождения детей, так и нет общепринятого «идеального» возраста для планирования беременности.

Во многих странах мира за последние десятилетия возраст мам, рожающих первого ребенка, увеличился. Женщины получают образование, строят карьеру и рожают ребенка тогда, когда морально и финансово готовы к этому! Так, в Швейцарии средний возраст рождения первого ребенка составляет 29 лет, а в Великобритании 30. За последние десять лет удвоилось количество женщин, забеременевших после 40 лет.

Однако надо признать: с возрастом фертильность снижается, а вероятность осложнений беременности возрастает.

Как и почему изменяется фертильность (способность к зачатию)?

Процесс снижения фертильности начинается в среднем в 32 года, а с 37 лет этот процесс ускоряется. Это связано:

    с фиксированным количеством яйцеклеток, заложенных у каждой женщины при рождении;

    с тем, что технически процесс оплодотворения яйцеклетки становится сложнее при увеличении возраста женщины;

    с прогрессией некоторых заболеваний (эндометриоз, миома матки и др.).

Если после 35 лет женщина не предохраняется в течение 6 месяцев, а беременность не наступает, это повод для обращения к врачу.

После 35 лет выше шанс, что у женщины к моменту беременности будут проблемы со здоровьем, осложняющие течение беременности (в частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет). Но и риск впервые возникшей гипертензии во время беременности или гестационного сахарного диабета также выше в старшей возрастной группе. Риск преждевременных родов также повышается с возрастом.

Еще один риск – риск многоплодной беременности. Сама по себе многоплодная беременность, бесспорно, не является патологией. Однако такие беременности чаще осложняются преждевременными родами, преэклампсией, задержкой роста плода и гестационным сахарным диабетом. Именно поэтому они требуют особого внимания (вне зависимости от возраста женщины, кстати).

В среднем все перечисленные риски повышаются в 1,5-2 раза, если сравнить женщину 30 лет и женщину 45 лет. Это означает, что, например, если в возрасте 30 лет риск преждевременных родов составляет 6%, то в возрасте 45 лет он может составить 12%. Увеличение, бесспорно, значимое. Однако это не означает, что в 30 женщина легко выносит беременность и родит здорового ребенка, а в 45 – уже никогда и ни за что.

Вопрос, который волнует практически каждую женщину, забеременевшую после 35-40 лет: правда ли, что в этом возрасте крайне высок риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями (синдром Дауна, например)?

Ответ: действительно, риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями растет с возрастом (в 20 лет он составляет 1 на 525, в 30 – 1 на 385, в 35 – 1 на 200, а в 40 – 1 на 65). Становится ли он к 40 действительно огромным? Решать вам: 1,5% – это много или мало?

Нет оснований относиться к возрасту так: после 35 лет шансов забеременеть и выносить здорового ребенка нет. После 35 очень постепенно (например, на 0,5% в год) повышается риск той или иной патологии. Надо сказать, ни для одного заболевания и осложнения эти риски не достигают, например, 50% даже к 50 годам. Отдельно подчеркну, что 2/3 беременностей после 45 лет (а после 30-35 – больше) будут протекать без осложнений и закончатся своевременными родами.

Не стоит забывать и об уровне медицины: в развитых странах, несмотря на большее число осложнений беременности у женщин старше 35 лет, женщина в 45 и даже в 50 лет может зачать и выносить здорового ребенка.

Что сделать на этапе планирования беременности, чтобы максимально обезопасить себя?

Все просто:

    Ведите здоровый образ жизни (придерживайтесь здорового питания, бросьте курить, не злоупотребляйте алкоголем).

    Принимайте 400 мкг фолиевой кислоты уже на этапе планирования беременности.

    А также пройдите обследование с целью выявления заболеваний, о которых вы можете не знать. Для этого стоит обратиться к грамотному терапевту, который при необходимости направит вас и к другим специалистам.

Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом, могут ли они повлиять на зачатие ребенка и течение беременности.

Что сделать на этапе ведения беременности?

Не пренебрегайте вниманием медицинского персонала. Вставайте на учет как можно раньше, проходите скрининговые обследования, соглашайтесь на более детальное обследование при наличии показаний.

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