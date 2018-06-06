К.м.н., акушер-гинеколог Татьяна Румянцева развенчивает мифы о «поздних» родах и рассказывает, как готовиться к беременности после 35 лет, пишет Deti.mail.ru.

Термин «пожилая первородящая», когда-то относившийся к любой женщине старше 30 лет, которая вынашивает и рожает своего первенца, ушел в небытие. Поэтому хочу сразу приободрить тех, кому уже исполнилось 30, а мыслей о продолжении рода еще не возникало.

Как нет общепринятого определения, что же такое «поздно» для рождения детей, так и нет общепринятого «идеального» возраста для планирования беременности.

Во многих странах мира за последние десятилетия возраст мам, рожающих первого ребенка, увеличился. Женщины получают образование, строят карьеру и рожают ребенка тогда, когда морально и финансово готовы к этому! Так, в Швейцарии средний возраст рождения первого ребенка составляет 29 лет, а в Великобритании 30. За последние десять лет удвоилось количество женщин, забеременевших после 40 лет.

Однако надо признать: с возрастом фертильность снижается, а вероятность осложнений беременности возрастает.

Как и почему изменяется фертильность (способность к зачатию)?

Процесс снижения фертильности начинается в среднем в 32 года, а с 37 лет этот процесс ускоряется. Это связано:

с фиксированным количеством яйцеклеток, заложенных у каждой женщины при рождении;

с тем, что технически процесс оплодотворения яйцеклетки становится сложнее при увеличении возраста женщины;

с прогрессией некоторых заболеваний (эндометриоз, миома матки и др.).

Если после 35 лет женщина не предохраняется в течение 6 месяцев, а беременность не наступает, это повод для обращения к врачу.

После 35 лет выше шанс, что у женщины к моменту беременности будут проблемы со здоровьем, осложняющие течение беременности (в частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет). Но и риск впервые возникшей гипертензии во время беременности или гестационного сахарного диабета также выше в старшей возрастной группе. Риск преждевременных родов также повышается с возрастом.

Еще один риск – риск многоплодной беременности. Сама по себе многоплодная беременность, бесспорно, не является патологией. Однако такие беременности чаще осложняются преждевременными родами, преэклампсией, задержкой роста плода и гестационным сахарным диабетом. Именно поэтому они требуют особого внимания (вне зависимости от возраста женщины, кстати).

В среднем все перечисленные риски повышаются в 1,5-2 раза, если сравнить женщину 30 лет и женщину 45 лет. Это означает, что, например, если в возрасте 30 лет риск преждевременных родов составляет 6%, то в возрасте 45 лет он может составить 12%. Увеличение, бесспорно, значимое. Однако это не означает, что в 30 женщина легко выносит беременность и родит здорового ребенка, а в 45 – уже никогда и ни за что.

Вопрос, который волнует практически каждую женщину, забеременевшую после 35-40 лет: правда ли, что в этом возрасте крайне высок риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями (синдром Дауна, например)?