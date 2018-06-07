Почему мужчины уходят даже от тех женщин, кого любят

Пытаемся разобраться, что приводит к разрыву партнеров, которые все еще любят друг друга.

1. Вы стали другой

Когда партнеры сближаются, им кажется, что они похожи друг на друга на 100%. Но спустя время у каждого могут появиться свои интересы, друзья, занятия. Любимый может заметить, что вы изменились, стали не той, кем были прежде. У него появляется чувство, что вы больше не принадлежите ему и он “потерял” вас. Возникает охлаждение, и партнер отстраняется, пишет Uspeh.club.

Еще хуже, если вы изменились внешне, а точнее, запустили себя. Отношения вовсе не требуют того, чтобы бы находились при параде 24 часа в сутки, но забывать о своей внешности все же не стоит.

2. Вы смотрите не в одном направлении

В какой-то момент ваши жизни разделились, и у вас осталось мало общего. Вроде бы между вами присутствуют все те же чувства, искра, но стремитесь вы к разным вещам. Такое особенно часто встречается в парах, которые вместе более 5 лет.

3. С ним вы несчастны

Мужчине жизненно важно, чтобы его женщина была самой счастливой. Это заложено в нем самой природой. На самом деле, мужчин искренне расстраивает то, когда женщины грустят, как им кажется, без повода, а еще хуже, когда плачут. Они начинают чувствовать себя виноватыми. Не выдерживая постоянного напряжения, они уходят в надежде, что без него вы будете счастливее.

4. Вы часто “включаете” маленькую девочку

Психологи утверждают, что женщина должна быть разной. Когда надо — королевой, а иногда и маленькой девочкой. Мужчины любят заботиться о своих любимых, но все должно быть в меру. Гармоничные отношения между двумя взрослыми людьми не должны напоминать пару “отец — дочь”. В конце концов, мужчина тоже нуждается в поддержке женщины.

5. Вы хотите его переделать

“Видели глазоньки, кого берут в мужья…” Во многих парах спустя определенный промежуток времени возникают претензии со стороны женщины. То он много работает, то не так одевается, то слишком громко смеется. Когда в вас начинает назревать возмущение, подумайте, а не был ли ваш любимый таким с самого начала отношений? Почему же вы тогда не возмущались? Перестаньте придираться по мелочам, если не хотите его потерять.

6. В ваших отношениях преобладает негатив

Если вы с партнером допустили ошибку и перешли черту, которую ни в коем случае нельзя переступать, и теперь в ваших отношениях преобладают взаимные упреки, недовольство, обиды, то, скорее всего, он уйдет. Положительный микроклимат в парах во многом зависит от женщины, поэтому, если вы не хотите его терять, постарайтесь сделать все возможное, чтобы минимизировать напряжение в отношениях.

7. Вы им манипулируете

Мужчина позволяет женщине собой манипулировать, но до поры до времени. Всему приходит конец. Долго добиваться желаемого путем манипуляций у вас не получится, ему это быстро надоест. Игра в одни ворота чаще всего заканчивается ничем.

8. Вы его не цените

Мужская психология такова, что они просто жаждут признания, особенно от любимой женщины. Вспомните начало ваших отношений. Наверняка вы восхищалось каждым его поступком, а что теперь? Не умаляйте его трудов, вам же несложно похвалить его даже за вбитый гвоздь?