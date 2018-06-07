Восемь ошибок при очищении кожи, которые вы, скорее всего, делаете

1. Салфетки для лица

Возможно, настало время расстаться с салфетками для лица; да, мы знаем, что это простой вариант очистить кожу, если у вас нет под рукой проточной воды, но какой ценой это обходится вашей коже? Большинство из салфеток пропитаны химическими веществами, которые, несомненно, растворят ваш макияж, но поверхностно-активные вещества и эмульгаторы имеют тенденцию к закупориванию пор. Не говоря уже о снятии макияжа с глаз, которые покрыты толстым слоем туши, а кожа возле которых страдает сильнее всего, пишет Medikforum.ru.

2. Суровые моющие средства для жирной кожи

Конечно, кажется логичным использовать жесткие меры для жирной кожи, и выбирать зернистые, вяжущие моющие средства, которые хорошо убирают жир. Но факт в том, что если вы слишком суровы, вы только усугубите проблему, так как естественная реакция кожи, когда она остается совершенно открытой, - это просто производить больше масла.

Переходите на более щадящие методы мытья, которые все еще уберут избыток масла из пор, не оставят их защищенными и не сделают слишком сухими.

3. Одна процедура очищения не поможет

Достаточно ли использования очищающих средств только вечером, один раз в день. Подумайте о всех средствах, которые мы носим на нашей коже - солнцезащитные средства, сыворотки и гидраторы. Добавьте к этому макияж, который мы носим и загрязнения из городского воздуха, и вы скоро поймете, что одно очищение — это недостаточный процесс для того, чтобы освободить кожу от загрязнений. Ночью, как только вы смоете все, что наносили на день, не оставляйте кожу беззащитной, возьмите второй раунд и нанесите вещества на ночь; этот дополнительный уход будет прекрасно работать, он сможет проникнуть глубоко во все слои кожи.

4. Переключение температуры воды

Запишите этот совет в категорию «мифы» - горячая вода не открывает поры, и холодная вода их не закрывает. Фактически, переход от горячей к холодной воде во время умывания приведет только к шоку кожи, поэтому поверните кран на середину и держите воду теплой, пожалуйста. Ваше лицо будет вам благодарно.

5. Скраб, скраб, скраб (и затем очистка еще немного)

Чувство смягченной, очищенной кожи очень приятно. Поэтому, может показаться, что можно пользоваться скрабом каждый день и кожа будет признательна. На самом деле, это не так. Очищение должно быть регулярным, но не слишком частым. Даже, если у вас идеальная кожа, то в случае, если вы будете пользоваться скрабом каждый день, то она отреагирует на это.

6. Впитывание крем-чистящих средств