Запеченная картошка с рисом и морковью — рецепт, который захочется готовить снова и снова

Картофель - один из самых популярных ингредиентов для горячих блюд. Его можно готовить в виде пюре, во фритюре, запекать в духовке и на гриле, тушить и, конечно же, экспериментировать с другими ингредиентами, дополняющими блюдо. Сегодня расскажем о простом, но безумно вкусном рецепте, который станет украшением стола - запеченная картошка с рисом и морковью.
Ингредиенты:
картофель - 1 кг;
помидоры - 2 шт.;
луковица - 1 шт.;
рис - 200 г;
морковь - 300 г;
томатная паста - 1 ст. л.;
масло для жарки;
молоко - 900 мл;
томаты в собственном соку - 400 мл;
сушеный укроп, соль, перец, майоран, кайенский перец - по вкусу.
Чистим картофель, отвариваем его почти до полной готовности, но не даем развариться, так как потом все равно будем его запекать. Чистим морковь и лук, измельчаем. Можно мелко нарезать, натереть на терку или воспользоваться блендером.
Морковь и лук поджариваем. На сковороду добавляем рис. Благодаря морковному соку он просто обжаривается, поэтому вода не нужна. Добавляем 1 ст. ложку томатной пасты, соль, черный и кайенский перцы, томаты из банки, укроп. Все это хорошенько перемешиваем.
Добавляем 500 мл молока, снова перемешиваем и готовим под крышкой 7 минут. Картофель нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем в форму для запекания. Так получился первый слой. Поверх высыпаем приготовленные овощи с рисом. Делаем так, чтобы они полностью покрыли картофель.
Нарезаем помидоры кольцами и выкладываем сверху. Посыпаем майораном, заливаем 400 мл молока. Ставим в разогретую духовку при 180 градусах на 15-20 минут. Достаем, пробуем, наслаждаемся!