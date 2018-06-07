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Запеченная картошка с рисом и морковью — рецепт, который захочется готовить снова и снова

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Картофель - один из самых популярных ингредиентов для горячих блюд. Его можно готовить в виде пюре, во фритюре, запекать в духовке и на гриле, тушить и, конечно же, экспериментировать с другими ингредиентами, дополняющими блюдо. Сегодня расскажем о простом, но безумно вкусном рецепте, который станет украшением стола - запеченная картошка с рисом и морковью.

Ингредиенты:

    картофель - 1 кг;

    помидоры - 2 шт.;

    луковица - 1 шт.;

    рис - 200 г;

    морковь - 300 г;

    томатная паста - 1 ст. л.;

    масло для жарки;

    молоко - 900 мл;

    томаты в собственном соку - 400 мл;

    сушеный укроп, соль, перец, майоран, кайенский перец - по вкусу.

Чистим картофель, отвариваем его почти до полной готовности, но не даем развариться, так как потом все равно будем его запекать. Чистим морковь и лук, измельчаем. Можно мелко нарезать, натереть на терку или воспользоваться блендером.

Морковь и лук поджариваем. На сковороду добавляем рис. Благодаря морковному соку он просто обжаривается, поэтому вода не нужна. Добавляем 1 ст. ложку томатной пасты, соль, черный и кайенский перцы, томаты из банки, укроп. Все это хорошенько перемешиваем.

Добавляем 500 мл молока, снова перемешиваем и готовим под крышкой 7 минут. Картофель нарезаем тонкими ломтиками, выкладываем в форму для запекания. Так получился первый слой. Поверх высыпаем приготовленные овощи с рисом. Делаем так, чтобы они полностью покрыли картофель.

Нарезаем помидоры кольцами и выкладываем сверху. Посыпаем майораном, заливаем 400 мл молока. Ставим в разогретую духовку при 180 градусах на 15-20 минут. Достаем, пробуем, наслаждаемся!

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