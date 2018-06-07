Запеченная картошка с рисом и морковью — рецепт, который захочется готовить снова и снова

Картофель - один из самых популярных ингредиентов для горячих блюд. Его можно готовить в виде пюре, во фритюре, запекать в духовке и на гриле, тушить и, конечно же, экспериментировать с другими ингредиентами, дополняющими блюдо. Сегодня расскажем о простом, но безумно вкусном рецепте, который станет украшением стола - запеченная картошка с рисом и морковью.