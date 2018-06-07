Как родители своими же руками делают детей непослушными? Семь типичных ошибок родителей

1. Вы бросаете угрожающие фразы

Ребенок спорит и делает все назло? Одни в таких случаях пытаются призвать к здравому смыслу, другие начинают угрожать: "Будешь себя плохо вести, больше не буду любить тебя", "Отдам в детдом", "Заберет милиционер", пишет Fabiosa.ru.

Дети прекрасно чувствуют фальшь. Обманывая малыша, вы потеряете его доверие, он будет считать родителей лжецами, а его поведение только ухудшится. Лучше сказать так: "Я люблю тебя, но твое поведение я не одобряю".

2. Вы уделяете ребенку мало внимания

Вы работаете с утра до ночи, чтобы купить ребенку самую модную игрушку или гаджет. Вместо слов благодарности вы получаете слезы и капризы. Почему такая несправедливость? Если ребенок не получает достаточно внимания, которое ему необходимо, он находит свой способ его получить – непослушание. Ему не так нужны подарки от вас, как выходной в аквапарке вместе с вами.

Любовь — это не подарки, а позволение ребенку проявлять любые эмоции, принимать его и интересоваться его жизнью.

3. Вы постоянно приказываете

Если родители общаются с ребенком только в приказном тоне, дети сразу же сопротивляются и упрямятся. Таким способом малыш показывает, что он личность. Его решение может быть не слишком правильным, зато своим.

Откуда вам знать, что вы мыслите правильно? У родителей тоже есть комплексы и психологические травмы с детства. Не отбрасывайте, что и у вас может быть неправильное мнение.

4. Вы более внимательны к младшему ребенку

Этот пункт тесно пересекается со вторым. Ребенку не хватает внимания, и он действует по принципу: "Раз мне неуютно, пускай вам тоже будет".

5. Вы его критикуете

"У тебя руки из одного места растут", "Что за каляки-маляки ты рисуешь", "Почерк как курица лапой" - говорят родители эти типичные фразы. После такого ребенок теряет уверенность в себе, он перестает стараться. У него появляется мысль: "Буду плохим, все равно ни на что не годен".

6. Вы показываете ему неправильный пример

Вы опаздываете на встречи, ругаетесь в транспорте и пренебрежительно относитесь к чувствам другим людей? Ребенок это все видит и повторяет. Наши дети - это зеркальное отражение родителей, хотя мы не всегда это замечаем.

7. Вы срываетесь на ребенке