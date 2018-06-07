Как родители своими же руками делают детей непослушными? Семь типичных ошибок родителей

Часто родители сталкиваются с проблемой, что в какой-то момент ребенок становится абсолютно неконтролируемым и непослушным. А вы ему и объясняете, что так вести себя нельзя, и голос повышаете, а все без толку! Возможно, пора присмотреться к себе и к своему поведению, прежде чем ругаться на ребенка. Мы подготовили семь ошибок родителей, которые своими же руками делают детей непослушными.
1. Вы бросаете угрожающие фразы
Ребенок спорит и делает все назло? Одни в таких случаях пытаются призвать к здравому смыслу, другие начинают угрожать: "Будешь себя плохо вести, больше не буду любить тебя", "Отдам в детдом", "Заберет милиционер", пишет Fabiosa.ru.
Дети прекрасно чувствуют фальшь. Обманывая малыша, вы потеряете его доверие, он будет считать родителей лжецами, а его поведение только ухудшится. Лучше сказать так: "Я люблю тебя, но твое поведение я не одобряю".
2. Вы уделяете ребенку мало внимания
Вы работаете с утра до ночи, чтобы купить ребенку самую модную игрушку или гаджет. Вместо слов благодарности вы получаете слезы и капризы. Почему такая несправедливость? Если ребенок не получает достаточно внимания, которое ему необходимо, он находит свой способ его получить – непослушание. Ему не так нужны подарки от вас, как выходной в аквапарке вместе с вами.
Любовь — это не подарки, а позволение ребенку проявлять любые эмоции, принимать его и интересоваться его жизнью.
3. Вы постоянно приказываете
Если родители общаются с ребенком только в приказном тоне, дети сразу же сопротивляются и упрямятся. Таким способом малыш показывает, что он личность. Его решение может быть не слишком правильным, зато своим.
Откуда вам знать, что вы мыслите правильно? У родителей тоже есть комплексы и психологические травмы с детства. Не отбрасывайте, что и у вас может быть неправильное мнение.
4. Вы более внимательны к младшему ребенку
Этот пункт тесно пересекается со вторым. Ребенку не хватает внимания, и он действует по принципу: "Раз мне неуютно, пускай вам тоже будет".
5. Вы его критикуете
"У тебя руки из одного места растут", "Что за каляки-маляки ты рисуешь", "Почерк как курица лапой" - говорят родители эти типичные фразы. После такого ребенок теряет уверенность в себе, он перестает стараться. У него появляется мысль: "Буду плохим, все равно ни на что не годен".
6. Вы показываете ему неправильный пример
Вы опаздываете на встречи, ругаетесь в транспорте и пренебрежительно относитесь к чувствам другим людей? Ребенок это все видит и повторяет. Наши дети - это зеркальное отражение родителей, хотя мы не всегда это замечаем.
7. Вы срываетесь на ребенке
На работе могут быть проблемы, придя домой, вы сразу же налетаете на ребенка, чтобы выпустить пар. А затем просто заглаживаете вину какой-то вкуснятиной. У ребенка не формируется понятие, что родителей радуют его хорошие поступки и огорчают плохие. Он может попасть под горячую руку, даже когда уроки сделаны и мусор вынесен.