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Найден способ распознать нарцисса

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Кара Делевинь

ФОТО: Scanpix

Ученые выяснили, что внешность людей, страдающих нарциссизмом, имеет одну общую особенность — густые брови. Исследование на эту тему опубликовало психологическое издание Jouranl of personality.

Оказалось, что чрезмерно густые, ухоженные брови чаще всего встречаются у грандиозных нарциссов (грандиозный нарциссизм — степень нарциссизма, при которой человек склонен с презрением относиться к другим, постоянно демонстрирует свое превосходство и достижения при полном отсутствии эмпатии к окружающим), пишет Lenta.ru.

Миранда Джакомини (Miranda Giacomini) и Николас Рул (Nicholas Rule) из университета Торонто провели эксперимент: они собрали фотографии людей, которые позже прошли тест на степень выраженности нарциссизма. Затем психологи вырезали из снимков брови и попросили независимых экспертов оценить их ухоженность, женственность и самобытность.

Результаты теста сопоставили с заключением специалистов. Выяснилось, что чем гуще и шире брови человека, тем более ярко выраженной формой нарциссизма он обладает.

Джакомини и Рел предполагают, что самовлюбленные люди стремятся выделиться и заявить о своей индивидуальности даже с помощью бровей.

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