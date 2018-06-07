Идеальный пломбир в шоколаде: простой рецепт всего из трех ингредиентов!

Однако вы вполне можете сделать этот десерт в домашних условиях! Для этого вовсе не обязательно иметь специальную мороженицу, а быстрота приготовления и набор ингредиентов вас приятно удивят.

Итак, сегодня мы расскажем вам, как приготовить восхитительный пломбир в шоколаде всего из трех продуктов, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 300 мл (можно меньше);

сливки — 300 мл (не менее 26% жирности);

молочный шоколад — 90 г (на 4 одноразовых стаканчика).

Способ приготовления:

Выливаем сливки в емкость и взбиваем их миксером или венчиком до пышности. Масса должна увеличиться в объеме примерно в 2 раза. Взбивание миксером займет у вас максимум 1-2 минуты.

Постепенно, тоненькой струйкой, добавляем в сливки сгущенное молоко и перемешиваем на небольшой скорости. В этом рецепте соотношение сгущенки и сливок идет 1:1, но вы можете соблюдать свои пропорции — по вкусу.

Выкладываем половником нашу основу для пломбира в любую удобную емкость. Это могут быть как фигурные силиконовые формочки, так и обыкновенный контейнер. Отправляем будущее мороженое и морозильную камеру.

Кроме того, вы можете приготовить пломбир в шоколаде. Для этого молочный шоколад необходимо растопить на водяной бане или в микроволновке.

Выливаем шоколад в одноразовые картонные стаканчики и распределяем его по всей внутренней поверхности емкости. Затем переворачиваем стаканчики и выливаем остатки шоколада обратно в миску, оставляя на стенках лишь тоненький слой. Отправляем емкости в морозилку буквально на 10 минут.

Заполняем стаканчики мороженым, вставляем деревянные палочки (можно использовать одноразовые вилочки) и помещаем в морозильную камеру минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Когда пломбир застынет, немного надрезаем картонный стаканчик и аккуратно снимаем его с мороженого.