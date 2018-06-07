Простой прием помогает от ложного голода и переедания

В публикации издания Daily Mail специалист рассказал, как можно приучить себя не злоупотреблять едой. Сам психолог назвал этот прием «брокколи-тест». С помощью этого маневра можно понять, ощущаете вы голод настоящий или мнимый, вызванный разыгравшимся воображением и представлением пищи, пишет Medikforum.ru.

«Когда вы проголодались и готовы потянуться в шкаф за булочками, представьте, что там лежит не выпечка, а тарелка с брокколи. После этого нужно задать себе вопрос: «Как сильно я хочу есть?» - рассказал Мэг Арролл.

По словам психолога первая реакция на воображаемые овощи достаточно красноречиво показывает, чего на самом деле хочет человек – утолить физиологический голод или же потешить свои вкусовые рецепторы. При недостаточной потребности организма в еде тарелка с воображаемыми овощами совершенно не кажется заманчивой.