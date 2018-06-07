Врача, который оторвал голову ребёнку при родах, не будут отстранять от работы

О страшной трагедии, произошедшей в больнице Найнуэллс в 2014 году, слышали, наверное, все. Несколько лет английский суд рассматривал дело врача по имени Вайшнави Лаксман и готов вынести предварительный вердикт, пишет Life.ru.

Медицинский трибунал в Манчестере постановил, что Лаксман является отличным специалистом в области медицины, а то, что произошло, — единичный случай в ее практике. Также, по словам экспертов, даже самые опытные врачи иногда могут ошибаться. Поэтому суд решил не отстранять ее от врачебной практики.

«Доктор Лаксман не представляет угрозы для пациентов. Неправильно принятые действия при родах касались лишь одного пациента. В ее практике такое впервые, и этого больше не повторится. У нас нет поводов отстранять ее от должности», - прокомментировал медицинский трибунал.