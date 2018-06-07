Десять неизбежных признаков, что вам пора расстаться

1. Вы чувствуете, что отдалились, и ничего не помогает исправить это.

Когда-то вы были очень близки. Ты думала, что ничто и никто никогда не изменят эту идиллию. К сожалению, жизнь продолжается и люди меняются. Вы отдалились друг от друга, и либо вы не можете понять, как вернуть все на круги своя, либо вам уже не особо хочется делать это. Некоторым отношениям не суждено быть долгими. И значит вам пора двигаться дальше, пишет Soulpost.ru.

2. У вас нет желания больше стараться.

Чтобы отношения пережили все трудные времена, оба партнера должны хотеть прилагать усилия, чтобы сохранять свою любовь. Это и есть настоящая любовь — не романтика, а желание ставить отношения на первое место. Если вы оба или один из вас больше не готов стараться, пора признать, что вам не стоит продолжать все это.

3. Вы по-разному представляете ваше будущее.

Может вы раньше не обсуждали ваши планы на будущее, а может ваши желания изменились. В любом случае, очень важно, чтобы вы одинаково представляли ваше будущее. Если вы выбрали разные дороги, вам будет очень трудно сохранять отношения.

4. Вы не нашли компромисс в важных вопросах.

У каждого есть свои табу и моменты, которые важны в отношениях и даже не обсуждаются. Их нужно обсудить как можно раньше в отношениях. Нужно если не согласиться, то найти компромисс. Нельзя просто надеяться, что твой партнер передумает и решит так, как хочешь ты. Такое возможно, но гарантий нет. Если ты правда не готова жертвовать этими моментами, а он не готов это делать, то без компромисса ваши отношения не выживут.

5. Вы не доверяете друг другу.

Или доверия вообще не было, или вы его потеряли со временем по каким-то причинам. Но отношения невозможны без доверия. Если вы сразу не разобрались в причине отсутствия доверия, то дальше оно и не появится.

6. У вас нет эмоциональной близости.

Вы можете даже хотеть создать ее, но у вас может не получаться. Может ты и твой партнер никогда не знали, как открываться и доверять другому человеку. На ваш уровень эмоциональной зрелости и открытости могут влиять много факторов. Но какой бы ни была причина, проблема налицо. Если вы пытались достичь определенной эмоциональной глубины в отношениях, но у вас не получилось, вы никогда не будете чувствовать душевное удовлетворение.

7. У вас больше плохого, чем хорошего.

В любых отношениях будут проблемы, но если у вас больше плохого, чем хорошего, это тревожный знак. Хорошего всегда должно быть больше, иначе в чем смысл отношений? Не нужно оставаться в отношениях, если ты счастливее без них. Суть в том, чтобы открыто обсуждать то, что у вас происходит, и решать это. Если ничего не решается, то лучше не принуждать отношения.

8. У вас нет секса, и вам все равно.

Вполне естественно, что со временем секс в отношениях становится менее страстным и частым. Но поддерживать интимную жизнь тоже требует усилий. Да, это не всегда сексуально. Но если вы чувствуете себя уже больше как два друга в одной постели, если вы не привлекаете друг друга сексуально, это серьезная проблема.

9. Вы избегаете решения проблем.

Будьте честны с собой. Если вы не можете справиться с трудностями, может вы не готовы к серьезным отношениям. Может у одного из вас или обоих просто нет желания справляться с этим именно в этих отношениях.

10. Вы вместе, просто потому что так комфортнее.