Депрессия беременной женщины влияет на качество сна будущего ребенка вплоть до школы

Американские ученые выяснили, как важно оберегать не только здоровье беременных женщин, но и их эмоциональное состояние. В ходе последнего исследования стало ясно, что оно затем может отразиться на качестве сна малышей возрастом до шести лет.
Специалисты работали с 833 детьми, посещавшими детский сад. Средний возраст малышей составил шесть лет. Эмоциональный статус женщины, включая пренатальные/постнатальные депрессивные эмоции и ощущение счастье в течение разных триместров, оценивался по разработанному набору вопросов.
Также специалисты оценивали проблемы со сном у детей при помощи контрольного списка поведения ребенка (CBCL), пишет Deti.mail.ru.
Затем ученые создали общие линейные модели, чтобы изучить установленные связи между проблемами сна малышей и эмоциональным состоянием матери.
Выяснилось, что у детей женщин, продемонстрировавших депрессивные эмоции во время пренатального или послеродового периодов, чаще остальных наблюдались нарушения сна.
Аналогичным образом ощущение счастья во втором и третьем триместрах были связаны со снижением риска возникновения проблем со сном у детей.
Ученые установили, что эмоции во время беременности влияют на будущее поведение ребенка, что еще больше влияет на сон малыша. Ведущий автор исследования Цзянхун Лю из Пенсильванского университета добавил: "Более того, мы обнаружили, что чувство счастья усиливалось во всех триместрах, а во втором и третьем триместре это чувство защищало ребёнка от будущих проблем со сном. Самое удивительное в наших результатах — это посредническая роль поведения детей между эмоциями матери и качеством сна самого ребенка".
По мнению исследовательницы, эти результаты заслуживают внимания, поскольку они подчеркивают важность заботы о дородовом эмоциональном состоянии будущей матери.
"Результаты показывают, как важно заботиться о материнском здоровье и счастье во время беременности. Важно, чтобы семья и общество оказывали беременным женщинам поддержку. Это принесет пользу не только здоровью будущей матери, но и в долгосрочной перспективе позитивно скажется на поведении и сне ребенка", - добавила Цзянхун Лю.
Результаты исследования представлены на этой неделе в Балтиморе на 32-ом ежегодном собрании Ассоциации обществ специалистов по проблемам сна.