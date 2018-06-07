Депрессия беременной женщины влияет на качество сна будущего ребенка вплоть до школы

Специалисты работали с 833 детьми, посещавшими детский сад. Средний возраст малышей составил шесть лет. Эмоциональный статус женщины, включая пренатальные/постнатальные депрессивные эмоции и ощущение счастье в течение разных триместров, оценивался по разработанному набору вопросов.

Также специалисты оценивали проблемы со сном у детей при помощи контрольного списка поведения ребенка (CBCL), пишет Deti.mail.ru.

Затем ученые создали общие линейные модели, чтобы изучить установленные связи между проблемами сна малышей и эмоциональным состоянием матери.

Выяснилось, что у детей женщин, продемонстрировавших депрессивные эмоции во время пренатального или послеродового периодов, чаще остальных наблюдались нарушения сна.

Аналогичным образом ощущение счастья во втором и третьем триместрах были связаны со снижением риска возникновения проблем со сном у детей.

Ученые установили, что эмоции во время беременности влияют на будущее поведение ребенка, что еще больше влияет на сон малыша. Ведущий автор исследования Цзянхун Лю из Пенсильванского университета добавил: "Более того, мы обнаружили, что чувство счастья усиливалось во всех триместрах, а во втором и третьем триместре это чувство защищало ребёнка от будущих проблем со сном. Самое удивительное в наших результатах — это посредническая роль поведения детей между эмоциями матери и качеством сна самого ребенка".

По мнению исследовательницы, эти результаты заслуживают внимания, поскольку они подчеркивают важность заботы о дородовом эмоциональном состоянии будущей матери.

"Результаты показывают, как важно заботиться о материнском здоровье и счастье во время беременности. Важно, чтобы семья и общество оказывали беременным женщинам поддержку. Это принесет пользу не только здоровью будущей матери, но и в долгосрочной перспективе позитивно скажется на поведении и сне ребенка", - добавила Цзянхун Лю.