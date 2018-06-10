Когда «микроизмена» становится изменой настоящей

Согласно доктору Граффу, среди «микроизмен» могут оказаться лайки под фотографиями, игривые эмодзи, подписка на Instagram бывших партнеров или неудаленный профайл в приложении для онлайн-знакомств Tinder у человека, который уверяет в верности своего партнера в реальной жизни, пишет Health.mail.ru.

«И в XVIII веке люди флиртовали в письмах и высказывали тайные желания, связанные с адюльтером, в своих дневниках», — говорит исследовательница истории романтических отношений Ники Ходжсон. «Просто теперь у нас есть инструменты, благодаря которым вести себя пободным образом стало легче, чем когда бы то ни было», — добавляет она.

Сам Мартин Графф не уверен, что «микроизмена» может быть приравнена к супружеской неверности, но, по мнению ученого, несколько «микро-» могут в один прекрасный день привести к «макро-». «Чем больше мы общаемся в виртуальной реальности, тем более двусмысленным становится само определение отношений», — полагает австралиец.

Шкала измены

Коллеги из BBC Three опросили Граффа, Ходжсон и консультанта по семейным отношениям Лейлу Коллинз на предмет того, что может восприниматься как проявление неверности. Те дали каждой ситуации рейтинг по пятибалльной шкале. Например, «общению с бывшим» одного из партнеров судьи поставили 3/5, строительству «платонических отношений» онлайн — 4/5, а поддержанию активности в Tinder и на прочих сайтах знакомств — рекордные 10/5. При этом за многочисленные «лайки» фото третьих лиц эксперты поставили две оценки: 2 из 5 — днем и 5 из 5 — вечером. А вот фантазии о других людях не вызвали ни малейшего осуждения Коллинз, Ходжсон и Граффа: все три эксперта в один голос сказали, что это нормально и неизбежно для любого человека, такое невозможно запретить, а значит и состава «микро-» и «макроизмены» там нет.

«Лайки» как повод для беспокойства

У нас, как и в Британии далеко не все влюбленные считают лайки в соцсетях «микроизменами», но мнения расходятся в зависимости то того, кто насколько ревнив.

«Моя девушка никогда не выкладывала сексуальные фотографии, и если она начнет это делать, я попытаюсь узнать, почему она чувствует в этом необходимость сейчас, но вряд ли стану просить удалить. Мне, конечно, это не понравится, но у всех свои границы дозволенного, и с ними надо считаться», — написал молодой человек по имени Владимир в ответ на призыв интернет сайта для девушек Wonderzine.

«Микроизмена не обязательно разрушит отношения, но может отдалить вас друг от друга. Если чувствуешь беспокойство, лучше прямо поговорить о том, что с вами происходит, а не мучиться догадками. Даже если речь не идет о физической близости с другой девушкой, не давай партнеру обесценивать твои эмоции и утверждать, что это норма», — уверяет «Вконтакте» Алена Цыганкова.

«Мониторинг “левых” девушек»