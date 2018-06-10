Когда «микроизмена» становится изменой настоящей

Сегодня понятие неверности эволюционирует так же, как и отношения. Профессор психологии из австралийского Университета Нового Южного Уэльса Мартин Графф изобрел термин «микроизмены», который характеризует поведение людей в соцсетях. Но случалось ли подобное до «эпохи Тиндера«?
Согласно доктору Граффу, среди «микроизмен» могут оказаться лайки под фотографиями, игривые эмодзи, подписка на Instagram бывших партнеров или неудаленный профайл в приложении для онлайн-знакомств Tinder у человека, который уверяет в верности своего партнера в реальной жизни, пишет Health.mail.ru.
«И в XVIII веке люди флиртовали в письмах и высказывали тайные желания, связанные с адюльтером, в своих дневниках», — говорит исследовательница истории романтических отношений Ники Ходжсон. «Просто теперь у нас есть инструменты, благодаря которым вести себя пободным образом стало легче, чем когда бы то ни было», — добавляет она.
Сам Мартин Графф не уверен, что «микроизмена» может быть приравнена к супружеской неверности, но, по мнению ученого, несколько «микро-» могут в один прекрасный день привести к «макро-». «Чем больше мы общаемся в виртуальной реальности, тем более двусмысленным становится само определение отношений», — полагает австралиец.
Шкала измены
Коллеги из BBC Three опросили Граффа, Ходжсон и консультанта по семейным отношениям Лейлу Коллинз на предмет того, что может восприниматься как проявление неверности. Те дали каждой ситуации рейтинг по пятибалльной шкале. Например, «общению с бывшим» одного из партнеров судьи поставили 3/5, строительству «платонических отношений» онлайн — 4/5, а поддержанию активности в Tinder и на прочих сайтах знакомств — рекордные 10/5. При этом за многочисленные «лайки» фото третьих лиц эксперты поставили две оценки: 2 из 5 — днем и 5 из 5 — вечером. А вот фантазии о других людях не вызвали ни малейшего осуждения Коллинз, Ходжсон и Граффа: все три эксперта в один голос сказали, что это нормально и неизбежно для любого человека, такое невозможно запретить, а значит и состава «микро-» и «макроизмены» там нет.
«Лайки» как повод для беспокойства
У нас, как и в Британии далеко не все влюбленные считают лайки в соцсетях «микроизменами», но мнения расходятся в зависимости то того, кто насколько ревнив.
«Моя девушка никогда не выкладывала сексуальные фотографии, и если она начнет это делать, я попытаюсь узнать, почему она чувствует в этом необходимость сейчас, но вряд ли стану просить удалить. Мне, конечно, это не понравится, но у всех свои границы дозволенного, и с ними надо считаться», — написал молодой человек по имени Владимир в ответ на призыв интернет сайта для девушек Wonderzine.
«Микроизмена не обязательно разрушит отношения, но может отдалить вас друг от друга. Если чувствуешь беспокойство, лучше прямо поговорить о том, что с вами происходит, а не мучиться догадками. Даже если речь не идет о физической близости с другой девушкой, не давай партнеру обесценивать твои эмоции и утверждать, что это норма», — уверяет «Вконтакте» Алена Цыганкова.
«Мониторинг “левых” девушек»
Как предполагает Полина Ройгас, создательница Telegram-канала Paula Rotterdam, посвященного проблемам гендерных отношений, по странице в соцсети можно многое узнать о человеке. Там он выкладывает свои фото, мысли, музыку, которая ему нравится, и там же можно отследить круг его общения. Именно поэтому повышенное внимание к страницам других людей может действительно насторожить, замечает публицистка. «Я думаю, имеет значение, в каком контексте были эти лайки. Если это лайк на фото нашей общей знакомой/подруги, то, естественно, волноваться не о чем. Если же это постоянный мониторинг каких-то “левых” девушек в соцсетях, то тут стоит задуматься», — считает Ройгас. «В любом случае, если одному партнеру эти лайки неприятны и он просит прекратить, а другой — упорно игнорирует эти просьбы, ссылаясь на: “Ты истеришь, это просто лайки”, — мне кажется, это не совсем хороший знак», — резюмировала Полина.
«Не хватает внимания»
Для психотерапевта с 11-летним стажем Адрианы Имж, лайк — это просто проявление внимания, «примерно как поворот головы». «Рассматривать лайк как измену — это очень интересная интерпретация. Эту тему рассматривать с нескольких сторон», — объяснила специалист. Первая возможная модель поведения, согласно Имж, — «Мне не хватает внимания».
«Если я не получаю лайков, то есть внимания, а какой-то другой человек — да, то дальше зависит от того, что происходит: это один человек (другим лайки не ставятся), и тогда: «Что у них за отношения»? Или это все, кроме меня, и тогда — «Что у нас за отношения?», — рассказывает Адриана.
«Так бывает в начале отношений — когда человек еще не уверен в том, что происходит, или при разных формах тревожных расстройств, когда человек постоянно не уверен в себе или окружающих, плохо понимает, на что реагировать. Или у кого-то есть серьезные подозрения в измене: человек уже пропадал, странно себя вел, пренебрегал партнером или очевидно врал», — замечает психотерапевт.
Вторая возможная модель поведения — «Я конкурирую». «Часто пугают лайки бывшим партнерам или партнершам, или же людям, которые таковыми кажутся: “Вот, она опять разговаривает с Антоном”; “Вот, снова лайкнул фотку Марины”. Кажется, что это не просто внимание, а полноценная конкуренция, как если бы это был полноценный диалог, или даже выбор общения с другим человеком».
«То, что люди при этом живут вместе или постоянно встречаются, обесценивается: секундная реакция кажется важнее часового присутствия. Конкуренция обычно связана со слабой уверенностью в себе, трудностями воспитания, страхе проиграть», — разъясняет Имж.
По ее словам, существует и третья возможная модель — «Я ограничиваю». «Во многих случаях это начало насилия: я хочу, чтобы человек был только мой, смотрел только на меня, интересовался только разрешенными мною темами. И чаще всего это плохое начало: «Не ставь лайки»; «Не смотри футбол»; «Зачем ты так часто ездишь к маме»; «Даже не думай покупать это платье», — все эти ограничения обычно не очень хорошие «звонки», — подводит итог Адриана.