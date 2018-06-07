От чего зависят длительность менструации и объем выделений? Отвечает эксперт

Нормальная менструация длится от 3 до 7 дней, повторяется регулярно и протекает без выраженных болей и недомогания. В среднем вместе с менструальными выделениями женский организм теряет до 250 мл крови за цикл или 40 – 50 мл в день, что соответствует примерно 2-3 столовым ложкам. Объем кровопотери может показаться большим за счет того, что менструальные выделения содержат также слущенный эпителий эндометрия, внутренней оболочки матки, и слизь, пишет Fabiosa.ru.

Факторы, определяющие параметры менструального цикла

Количество крови, которая теряется во время менструации, равно как и ее длительность, индивидуальны для каждой женщины и могут зависеть от различных факторов.

1. Наследственность

Часто параметры менструации, так же, как и многие другие, определяются генетически – у дочерей они могут совпадать с материнскими.

2. Возраст

В молодости, особенно сразу после наступления менархе (первой менструации в жизни девочки), количество кровянистых выделений и длительность менструации значительно меньше, чем в зрелом возрасте. В предклимактерическом периоде по мере удлинения менструального цикла их количество может уменьшаться и постепенно прекратится. Так наступает климакс.

3. Телосложение

У астеников, как правило, и объем, и длительность менструаций меньше, чем у гиперстеников.

4. Особенности питания

Пищевые привычки напрямую связаны с характеристиками менструации, особенно строгие диеты.

5. Климатические условия проживания

Чем ближе к экватору живет девочка, тем раньше у нее наступает менархе, а регулярные менструации на протяжении жизни длятся дольше и бывают более обильными, чем у северянок.

Привычная длительность менструаций и объем кровянистых выделений иногда может меняться из цикла в цикл в течение какого-то времени. Это не будет считаться патологией, так как эти явления обусловлены физиологическими факторами.

В подростковый период, когда менструальный цикл только устанавливается, меняться может не только его длительность (менструаций может не быть в течение нескольких месяцев после последних), но и количество выделений. Все параметры могут быть то больше, то меньше. Это нормально, если такая нерегулярность и непредсказуемость длится не более одного года после наступления менархе.

В период после родов менструальный цикл восстанавливается не сразу. Если мать кормит грудью, то первая менструация наступает позже, чем при отсутствии лактации. Период ее наступления после родов индивидуален для каждой женщины – на это может уйти год, иногда немного больше. Важно понимать, что после появления первой менструации в течение 4-6 месяцев все параметры цикла могут колебаться и это не будет свидетельствовать о каких-либо нарушениях.

В предклимактерическом периоде, когда функционирование яичников постепенно снижается и организм готовится к наступлению менопаузы, менструальный цикл меняется.

Внешние факторы, влияющие на изменение характера менструации

Существует также ряд внешних факторов, в той или иной мере способствующих изменению параметров менструации, которое имеет временный характер и прекращается самостоятельно после исключения причины сбоя.

1. Гормональный дисбаланс на фоне стресса

Стресс, переутомление, хроническое недосыпание приводят к гормональному дисбалансу, а он – к нарушениям менструального цикла, длительности и обильности менструаций.

2. Строгая диета

Изнуренный диетами организм стремится экономить свои ресурсы на всем, в том числе на выработке гормонов, а это и провоцирует изменения в цикле.

3. Гормональная контрацепция

Действие гормональных контрацептивов основано либо на подавлении овуляции, либо на изменении структуры эндометрия. В обоих случаях вполне ожидаемо изменение характера менструации. Прием комбинированных оральных контрацептивов, например, влечет за собой уменьшений кровяных выделений во время месячных.

4. Физическая активность

Интенсивные физические нагрузки, непривычные для организма, чаще всего приводят к уменьшению количества выделений.