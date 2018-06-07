Что делать, если гель-лак не держится на ногтях? Восемь действенных советов

Кто-то предпочитает посещать специальные салоны, а кто-то решает сэкономить средства и сделать маникюр гель-лаком дома самостоятельно. Распространенной проблемой для многих новичков является то, что покрытие не держится на ногтях и начинает быстро «слезать». В данной статье будут предложены действенные советы, которые позволят решить эту проблему и наслаждаться сделанным Вами маникюром несколько недель. МедикФорум собрал эти советы для идеального маникюра.

Почему гель-лак быстро сходит?

1. Одной из главных причин, по которой гель-лак держится на ногтевой пластине недолго, является то, что она слишком тонкая и подвижная. Обязательно купите в магазине специальную акриловую пудру мелкого помола для укрепления ногтя. Она используется именно тогда, когда ноготь покрыт базой и еще не высушен. Припудрите ноготки и отправляйте их в лампу. Можно повторить процедуру еще раз, чтобы ноготь стал более твердым и шершавым. Такая, казалось бы, незначительная деталь, даст отличное сцепление ногтя с лаком, и результат будет заметен сразу! После данного укрепления слои наносятся как обычно (цветной и так далее).

2. Смените базовое покрытие. Речь идет не о дорогих базах; покупать их совершенно не обязательно. Просто попробуйте что-то другое. Среди дешевых, китайских вариантов есть те, что сходят со всего ногтя пленкой (с такой базой Вы можете проходить с маникюром лишь пару дней), и те, что буквально «въедаются» в ноготь и сразу дают плотный, жесткий слой. Поэтому просто попробуйте купить средство другого производителя, пусть даже совсем бюджетного.

3. Следите за тем, чтобы ногтевая пластина перед нанесением лака была обезжиренная и шероховатая. Воспользуйтесь специальной пилочкой, которая избавит поверхность от гладкости.

4. Обязательно запечатывайте торец ногтя. Если свободного края практически нет, и ноготок слишком короткий, то «запаять» кончик не получится. В таком случае сколов лака, к сожалению, не избежать.

5. Тщательно просушивайте все слои лака. Этот пункт также является одним из ключевых, поэтому запаситесь хорошей LED лампой, которая качественно просушит покрытие за считанные мгновения.

6. Аккуратно наносите все слои, не заходя на кожу. Кутикула при этом должна быть бережно обработана. Необходимо понимать, что если лак затечет на кожу, то в последствии он начнет отслаиваться от нее и сходить со всего ногтя пленкой.

7. Следите за тем, как Вы снимаете гель-лак. Ни в коем случае не отдирайте покрытие вместе с верхним слоем Вашего ногтя. Отличным вариантом будет спиливание. При этом спиливать слои пилкой нужно аккуратно, не задев ногтевой пластину. Если сам ноготь тонкий и хрупкий, требует дополнительного укрепления, то стоит оставить базовый слой нетронутым.

8. Причиной отслаивания покрытия также может быть частый контакт с водой. Не принимайте горячую ванну в день, когда Вы накрасили ногти. Постарайтесь выполнять работу по дому в перчатках. Более того, множество людей имеет вредную привычку – постоянно тянуть руки в рот и грызть ногти в нервные минуты. Обратите внимание, есть ли у Вас эта проблема. Если да, то прекратите все манипуляции с ногтями, пока на них красивый маникюр.