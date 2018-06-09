Трехразовое питание оказалось очень эффективным для похудения

Сотрудники Университета штата Индиана осуществили эксперимент с участием мужчин, страдавших от абдоминального ожирения и жаловавшихся на тщетные попытки сбрасывать вес. Их поделили на две группы по 50 человек: в первой питались три раза в день с интервалом в пять часов и потребляли свою обычную дневную норму калорий, пишет Medikforum.ru.

Этим добровольцам во время каждого приема пищи разрешалось есть столько, сколько хочется, - но только белковую пищу: мясо, рыбу, куриные яйца. Жесткий запрет действовал на перекусы: между завтраком, обедом и ужином употреблять абсолютно ничего не разрешалось.

Члены другой группы придерживались дробного питания - ели шесть раз в день каждые два часа. При этом их рацион включал много фруктов, овощей и жидкостей (бульонов, супов) и крайне мало мяса.

Эксперимент позволил ученым сделать вывод о низкой эффективности дробного питания для достижения похудения. Люди с избыточным весом имеют больше шансов похудеть, если едят три раза в день, придерживаясь диеты с высоким содержанием белка, заявили авторы проекта.