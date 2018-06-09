Ванна из молока избавит от морщин и сделает моложе

В ходе недавнего интервью певица Мэрайя Кэри призналась, что регулярно принимает молочные ванны. Купание в холодном молоке не кажется очень уж релаксирующим и приятным времяпрепровождением, однако это тот редкий случай, когда к совету поп-звезды стоит прислушаться. Дело в том, что молоко содержит здоровые жиры и белки, оно богато витаминами и минералами, помогающими удалять омертвевшие клетки кожи, молоко предотвращает морщины и делает саму кожу более упругой. Известный дерматолог из Нью-Йорка доктор Дуглас Алтчек рассказал о том, какие именно полезные свойства молока влияют на нашу кожу, как долго следует находиться в этой ванне, и каким молоком пользоваться, пишет Medikforum.ru.

«По легенде молочные ванны принимала еще египетская царица Клеопатра, использовав для этого ослиное молоко, которое помогало ей бороться с морщинами, - рассказывает доктор Алтчек. - Я не рекомендую купаться в скисшем молоке, но молочные продукты содержат белок и полезные для кожи минералы вроде витаминов D, Е и цинка. Витамин Е нейтрализует эффект свободных радикалов, которые повреждают коллаген - соединительную ткань, делающую нашу кожу молодой и упругой. Витамин D продемонстрировал свою способность сводить до минимума угревую сыпь, увеличивая эластичность кожи и снижая выраженность пигментных пятен. Два этих витамина обладают длительным воздействием. Наконец, молочная кислота тоже полезна для кожи, поскольку она заставляет ее избавляться от мертвых клеток.