Почему на конкурсе Мисс Америка модели больше не будут выходить в бикини?
7 июня 2018 г., 18:49
Участницы конкурса красоты Мисс Америка больше не будут дефилировать в купальниках. Об этом заявила бывшая победительница конкурса красоты Мисс Америка Гретчен Карлсон в одном из эфиров телевизионного шоу.
"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование. Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", - заявила Гретчен Карлсон.
Также бывшая победительница Мисс Америка заявила, что в следующем конкурсе будут участвовать абсолютно все женщины - с разными фигурами и размерами, Lady.tochka.net.
Теперь, вместо конкурса бикини, участницы должны будут интерактивно общаться с членами жюри. Как отмечают организаторы Мисс Америка, постоянные изменения знаменуют "новую эру" для конкурса.