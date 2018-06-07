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  • Почему на конкурсе Мисс Америка модели больше не будут выходить в бикини?

Почему на конкурсе Мисс Америка модели больше не будут выходить в бикини?

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ФОТО: Viktor Burkivski

Участницы конкурса красоты Мисс Америка больше не будут дефилировать в купальниках. Об этом заявила бывшая победительница конкурса красоты Мисс Америка Гретчен Карлсон в одном из эфиров телевизионного шоу.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование. Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", - заявила Гретчен Карлсон.

Также бывшая победительница Мисс Америка заявила, что в следующем конкурсе будут участвовать абсолютно все женщины - с разными фигурами и размерами,  Lady.tochka.net.

Теперь, вместо конкурса бикини, участницы должны будут интерактивно общаться с членами жюри. Как отмечают организаторы Мисс Америка, постоянные изменения знаменуют "новую эру" для конкурса.

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