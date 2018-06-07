Ученые предоставили новую порцию пикантных фактов о женщинах, и они изумляют больше предыдущих

AdMe.ru подобрал несколько любопытных исследований, которые помогут мужчинам лучше понять своих возлюбленных, а заодно и расскажут самим женщинам кое-что новенькое об их природе.

1. Чем меньше одежды носит женщина, тем больше у нее шансов прожить дольше

К этому необычному выводу пришли британские ученые, проведя исследование с участием более 5 тыс. женщин старше 70 лет. Есть несколько теорий, объясняющих данную взаимосвязь, но самая убедительная все-таки касается химии. А точнее, речь идет об остатках химвеществ, которые оседают на одежде после стирки и вступают в реакцию с потом, образовывая вредные соединения, негативно влияющие на здоровье.

2. Слабовидящих женщин гораздо больше, чем мужчин

Безусловно, существуют поведенческие и экологические факторы, которые увеличивают риск возникновения проблем со зрением вне зависимости от пола человека. И все же существуют специфические нюансы, которые имеют прямое отношение именно к женщинам. Во-первых, это связано с большей продолжительностью жизни, а ни для кого не секрет, что многие заболевания глаз связаны с возрастом. Во-вторых, некоторые заболевания глаз по своей природе чаще встречаются у женщин — например, синдром сухого глаза, который, как полагают, связан с гормонами, у мужчин встречается в 2–3 раза реже.

3. Светлые волосы являются показателем плодовитости

Светлые волосы — прямой признак высокого уровня эстрогена в крови, который играет большую роль в сексуальном и репродуктивном развитии, преимущественно у женщин. Поэтому немудрено, что блондинки обладают повышенной плодовитостью. Кстати, именно благодаря этому же гормону образовался стереотип о глупости блондинок, т.е. на самом деле речь идет о чисто женском складе ума, которым благодаря эстрогену правят эмоции, интуиция и ощущения.

После рождения у блондинки первого ребенка ее волосы темнеют, поскольку уровень упомянутого гормона в крови падает. Еще больше они темнеют после второго ребенка. Уменьшение количества эстрогена, к слову, и приводит к тому, что в возрасте свыше 30 лет блондинок остается очень мало.

4. Любовь к розовому передалась женщинам от предков

Принято считать, что эту предрасположенность к розовому цвету девушки, вероятнее всего, унаследовали от своих предков по женской линии, которые занимались сбором всевозможных съедобных фруктов и ягод. Работа женщин имела большое значение для поддержания здоровья и жизни потомства, поэтому они были вынуждены научиться отличать созревший плод от недозревшего и замечать его издалека и быстрее других. Да и в целом ни для кого не секрет, что палитра мировосприятия женщин гораздо богаче, чем у мужчин, и среди них практически не бывает дальтоников.

5. Запах любимого мужчины успокаивает женщин

В ходе новых психологических исследований ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что запах возлюбленного помогает снизить уровень стресса.