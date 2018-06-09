Вареники с вишней на кефире

Ингредиенты: для теста - 4 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2-3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. соды; для начинки - 500 г вишни, сахар по вкусу.

Приготовление:

1. Муку просейте и перемешайте с содой и сахаром. В отдельной емкости взбейте яйцо, взболтайте и залейте кефиром, передает Rus,tvnet.lv.

2. Вымешивайте тесто, постепенно добавляя муку и яичную смесь. Тесто должно получиться немного рыхлым. Накройте его полотенцем и оставьте на 20 минут.

3. Очищенную вишню смешайте с сахаром, сок слейте в отдельную емкость.

4. Раскатайте тесто и вырежьте из него кружочки. На каждый выложите 2-3 плода и залепите края теста в вареники.

5. Залейте 2,5-литровую кастрюлю водой, вскипятите и добавьте немного соли.

Опустите в воду вареники и варите, пока они не всплывут. После выключите огонь, закройте крышкой и оставьте на 2 минуты. Достаньте вареники и полейте их вишневым соусом.

Приготовить соус можно так: оставшуюся вишню и сок взбейте блендером и поставьте на небольшой огонь. Отдельно разведите крахмал с 2 ст. л. холодной воды. Тонкой струйкой вливайте крахмал в закипевший соус, медленно помешивайте. Добавьте 1 ст. л. сахара и продолжайте мешать. Держите на огне до желаемой консистенции).