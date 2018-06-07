Отвечает семейный терапевт Марге Вайнре:

"Наверняка, для вас это шок и неожиданность. Продолжайте общаться с ним так же, как и до этого знания, нет надобности ничего менять в ваших с ним отношениях. Он все равно навсегда останется вашим сыном, пишет Sobranna.ee.

Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к новостям. Ваш сын, я думаю, уже понял, что ему нравятся мужчины, и хорошо, что он вам в этом признался. Сейчас главное для него - это поддержка и понимание, не пытайтесь его переделать или запретить общаться с тем юношей. В противном случае вы потеряете связь с ним.