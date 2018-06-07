"Как мне себя вести, если мой 17-летний сын влюбился в другого юношу?" - спрашивает шокированная читательница.
Отвечает семейный терапевт Марге Вайнре:
"Наверняка, для вас это шок и неожиданность. Продолжайте общаться с ним так же, как и до этого знания, нет надобности ничего менять в ваших с ним отношениях. Он все равно навсегда останется вашим сыном, пишет Sobranna.ee.
Вам потребуется время, чтобы привыкнуть к новостям. Ваш сын, я думаю, уже понял, что ему нравятся мужчины, и хорошо, что он вам в этом признался. Сейчас главное для него - это поддержка и понимание, не пытайтесь его переделать или запретить общаться с тем юношей. В противном случае вы потеряете связь с ним.
Для него важно, чтобы это никак не повлияло на ваши с ним отношения. А вам важно знать, что ваш сын счастлив. Ваш сын не при чем, что он влюбился в парня, это его эмоции. Вы должны решить, сможете ли вы его принять таким, какой он есть. Его интересы, характер, особенности не ограничиваются тем, в кого он влюблем. Он личность независимо от того, кого он любит".