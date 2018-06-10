Вот как женское тело реагирует на "неправильного" мужчину рядом

У каждого человека три типа тонкого тела - ментальное, эмоциональное и физическое. Но большинство из нас обращает внимание только на физические проявления. И это тоже очень важно. Тело - это наш друг, который хорошо знает, что ему нужно. Главное, научиться правильно понимать его сигналы. Как это сделать, пишет Lifter.com.ua.

Как же тело женщины реагирует на неправильного мужчину?

1. Она не улыбается, когда одна.

Оказывается, один из признаков того, что рядом неправильный мужчина - нежелание улыбаться своим мыслям. Она может лгать другим, как счастлива, но зачем лгать самой себе? И если при мысли о человеке не хочется улыбнутся, это верный признак того, что что-то не так.

2. У нее заниженная самооценка.

Любящий мужчина не только делает женщину счастливой, но и уверенной в себе. Если же она постоянно сомневается в себе и чувствует себя никчемной, это верный признак того, что рядом с ней неподходящий мужчина. Наше тело хочет только лучшего для нас, поэтому оно посылает сигналы, чтобы предупредить нас.

3. Она эмоционально истощена.

Если мужчина правильно относится к женщине, она чувствует себя энергетически наполненной и живой. Если же в отношениях нет гармонии, то она эмоционально, умственно и физически истощена. Она может даже начать болеть.

4. Она отрицает очевидное.