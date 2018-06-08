Россиянка родила тройню в 51 год

О том, что жительница Приморья впервые стала матерью в 51 год, проинформировали РИА VladNews, где ссылаются на администрацию края. 4 июня на свет появились два мальчика весом 1480 и 2300 граммов девочка весом 2400 граммов, им помогли родиться врачи расположенного во Владивостоке перинатального центра, пишет Medikforum.ru.

По словам главного врача медучреждения Татьяны Курлеевой, сегодня женщинам даже в очень зрелом возрасте современная медицина и врачебный опыт помогают благополучно выносить беременность и стать матерями. Она подтвердила, что тройня пока остается в перинатальном центре под наблюдением медиков.

«Дети хорошие, но, как и полагается при многоплодной беременности, им нужно окрепнуть перед выпиской домой: набрать в весе и подрасти. Родить в 50 лет – это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером», – добавила при этом Татьяна Курлеева.

Напомним, в 2015 году жительница Москвы стала матерью в 62 года, после того, как за много лет до этого события при трагических обстоятельствах потеряла сына. По словам врачей, беременность протекала хорошо и была доношенной, в этом женщине помогло ведение активного образа жизни без вредных привычек, хорошая физическая форма и крепкое здоровье.