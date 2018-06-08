Каждая третья беременная не в состоянии контролировать аппетит

Треть всех будущих матерей не способны контролировать аппетит во время беременности, что может спровоцировать серьезные проблемы с весом у них самих и у будущих детей. Британские исследователи проанализировали информацию по 11 132 женщинам, которые приняли участие в одном из наблюдений ученых из Университета Бристоля. За ними и их детьми наблюдали еще с начала 1990-х. На сроке в 32 недели беременности женщины отвечали на вопросы о том, что они употребляют в пищу, также записывался их вес и масса детей на момент рождения. В 15 лет детей снова взвесили, пишет Medikforum.ru.

Результаты исследования показали, что у каждой третьей женщины наблюдалось неконтролируемое переедание, 582 представительницы прекрасного пола сами пожаловались на частую потерю контроля над аппетитом, а у 3 466 женщин это явление наблюдалось время от времени. Утрата контроля над приемом пищи свидетельствует о том, что женщина не может внятно оценить, какое количество продуктов питания ей требуется для насыщения. Это самая главная черта переедание. Исследование также показало, что 5,2% женщин, часто теряющих этот контроль, в среднем, весили на 3,5 кг больше во время беременности, по сравнению с теми, кто следил за своим питанием.