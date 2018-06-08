пт, 08.06.2018
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  • Женщину-трансгендера не пустили в женскую раздевалку в магазине Debenhams

Женщину-трансгендера не пустили в женскую раздевалку в магазине Debenhams

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ФОТО: Scanpix

Женщина-трансгендер из Шотландии пожаловалась на сотрудников магазина Debenhams за то, что они не пустили ее примерить одежду в женской раздевалке. Об этом сообщает Independent.

Джей Кэмпбелл выбрала вечернее платье на свадьбу подруги и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже — в мужской отдел. Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало, пишет Lenta.ru.

«Я была шокирована, что мне нужно объясняться! Я собиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как с извращенкой. Тогда я бросила платье ей прямо в лицо и пошла в House of Fraser за другим. Там очень дружелюбный и отзывчивый персонал. Я больше никогда не зайду в Debenhams. Они трансофобы!» — рассказала возмущенная Кэмпбелл.

Представители Debenhams принесли извинения женщине и пообещали разобраться с некомпетентным персоналом.

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