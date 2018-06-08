Кольцо как у Меган Маркл продадут по дешевке

В Primark кольцо продается за два фунта (около 2,5 доллара). Оно изготовлено из ювелирного сплава с покрытием под золото и украшено тремя стразами, имитирующими бриллианты. Реальное помолвочное кольцо Маркл, сделанное на заказ компанией Cleave and Company из желтого золота с тремя бриллиантами (один из них принадлежал матери принца Гарри принцессе Диане) стоило 140 тысяч фунтов (около 187 тысяч долларов), сообщает Lenta.ru.