Аппетитнейший свекольный салат по-итальянски. Апельсиновая заправка меняет вкус главного овоща до неузнаваемости!

Обычная свекла имеет необычайно целебные свойства. Она лечит болезни щитовидки, препятствует образованию тромбов, восстанавливает микрофлору кишечника и повышает иммунитет. А еще из нее можно готовить вкусные блюда. При этом она не испортит вашу фигуру. Заманчиво, правда?
Способов приготовить свеклу множество: от классического борща до десертов. Но лучше всего добавить ее в салат. Применяя к этому овощу правильную заправку, вы поможете всем витаминам и микроэлементам усвоиться. Ловите рецепт полезного свекольного салата по-итальянски, пишет Fabiosa.ru.
Ингредиенты
5 свекл;
1 ст. л. бальзамического или винного уксуса;
1-2 зуб. чеснока;
зелень по вкусу;
1/2 апельсина;
5 ст. л. оливкового масла;
черный свежемолотый перец;
соль.
Приготовление
Отварите свеклу, очистите ее, натрите на терке либо нарежьте кубиками.
Чеснок пропустите через пресс, измельчите зелень.
Приготовьте заправку. Смешайте сок половины апельсина с оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Свеклу перемешайте с зеленью и чесноком, полейте заправкой, посыпьте солью и перцем.
Основа для салата готова. Он уже вкусен и самодостаточен, поэтому можете есть. Но, если вы любите необычные сочетания, тогда обратите внимание на следующие.
1. Брынза + листья салата + лимонный сок
2. Мята + плавленый сырок + семечки
3. Руккола + козий сыр + орехи пекан
4. Морская капуста + кинза + кориандр
5. Кедровые орешки + чернослив
Сохраните этот рецепт и его вариации себе. А также поделитесь с родными. Пускай едят полезные салаты на здоровье!