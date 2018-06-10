Аппетитнейший свекольный салат по-итальянски. Апельсиновая заправка меняет вкус главного овоща до неузнаваемости!

Способов приготовить свеклу множество: от классического борща до десертов. Но лучше всего добавить ее в салат. Применяя к этому овощу правильную заправку, вы поможете всем витаминам и микроэлементам усвоиться. Ловите рецепт полезного свекольного салата по-итальянски, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты

5 свекл;

1 ст. л. бальзамического или винного уксуса;

1-2 зуб. чеснока;

зелень по вкусу;

1/2 апельсина;

5 ст. л. оливкового масла;

черный свежемолотый перец;

соль.

Приготовление

Отварите свеклу, очистите ее, натрите на терке либо нарежьте кубиками.

Чеснок пропустите через пресс, измельчите зелень.

Приготовьте заправку. Смешайте сок половины апельсина с оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Свеклу перемешайте с зеленью и чесноком, полейте заправкой, посыпьте солью и перцем.

Основа для салата готова. Он уже вкусен и самодостаточен, поэтому можете есть. Но, если вы любите необычные сочетания, тогда обратите внимание на следующие.

1. Брынза + листья салата + лимонный сок

2. Мята + плавленый сырок + семечки

3. Руккола + козий сыр + орехи пекан

4. Морская капуста + кинза + кориандр

5. Кедровые орешки + чернослив