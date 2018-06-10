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  • Аппетитнейший свекольный салат по-итальянски. Апельсиновая заправка меняет вкус главного овоща до неузнаваемости!

Аппетитнейший свекольный салат по-итальянски. Апельсиновая заправка меняет вкус главного овоща до неузнаваемости!

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Свекла. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Обычная свекла имеет необычайно целебные свойства. Она лечит болезни щитовидки, препятствует образованию тромбов, восстанавливает микрофлору кишечника и повышает иммунитет. А еще из нее можно готовить вкусные блюда. При этом она не испортит вашу фигуру. Заманчиво, правда?

Способов приготовить свеклу множество: от классического борща до десертов. Но лучше всего добавить ее в салат. Применяя к этому овощу правильную заправку, вы поможете всем витаминам и микроэлементам усвоиться. Ловите рецепт полезного свекольного салата по-итальянски, пишет Fabiosa.ru.

Ингредиенты

    5 свекл;

    1 ст. л. бальзамического или винного уксуса;

    1-2 зуб. чеснока;

    зелень по вкусу;

    1/2 апельсина;

    5 ст. л. оливкового масла;

    черный свежемолотый перец;

    соль.

Приготовление

    Отварите свеклу, очистите ее, натрите на терке либо нарежьте кубиками.

    Чеснок пропустите через пресс, измельчите зелень.

    Приготовьте заправку. Смешайте сок половины апельсина с оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

    Свеклу перемешайте с зеленью и чесноком, полейте заправкой, посыпьте солью и перцем.

Основа для салата готова. Он уже вкусен и самодостаточен, поэтому можете есть. Но, если вы любите необычные сочетания, тогда обратите внимание на следующие.

1. Брынза + листья салата + лимонный сок

2. Мята + плавленый сырок + семечки

3. Руккола + козий сыр + орехи пекан

4. Морская капуста + кинза + кориандр

5. Кедровые орешки + чернослив

Сохраните этот рецепт и его вариации себе. А также поделитесь с родными. Пускай едят полезные салаты на здоровье!

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