Смертельные укусы любви: подросток скончался от инсульта после того, как подруга оставила ему засосы на шее

17-летнего Хулио Масиаса Гонсалеса (Julio Macias Gonzalez) из Мехико начали бить судороги прямо во время обеда с семьей. Это случилось на следующий день после того, как он провел вечер со своей 24-летней подругой, пишет Fabiosa.ru.

Семья Хулио немедленно вызвала "неотложку", но, к сожалению, парень скончался по пути в больницу.

Согласно медицинскому отчету, мальчик умер от инсульта. Врачи считают, что причиной тому послужили страстные засосы, которые оставила на его шее подруга. Они сформировали под кожей сгусток крови, который оказался в мозгу мальчика, что и привело к трагической развязке.

Семья подростка была убеждена, что взрослой подруге Хулио предъявят обвинение в неумышленном убийстве. По сообщениям мексиканских СМИ, девушка скрылась в неизвестном направлении, как только узнала о том, что произошло с ее парнем.

Родители Хулио рассказали, что они категорически не одобряли отношения сына с этой дамой из-за большой разницы в возрасте, но влюбленный парень категорически отказывался их слушать.

В видеорепортаже, опубликованном CBS New York, рассказывается о том, чем опасны засосы. Оказывается, сильное втягивание губами части кожи партнера может привести к большим неприятностям. Даже к смерти!

Сильное засасывание кожи может привести к разрыву мелких кровеносных сосудов. Правда, шансы на то, что при этом образуется сгусток крови, крайне малы.

Однако в случае с Хулио засосы не только образовали сгусток крови, но и отправили тромб в путешествие к его мозгу, что и стало причиной его инсульта.

Смерть 17-летнего подростка стала результатом целой череды редких событий, которые произошли одновременно. Но факт остается фактом: даже если вероятность такого совпадения ничтожно мала, люди должны соблюдать осторожность во время любовных игр.