Не нужно так: шесть ошибок использования солнцезащитного крема

Летом важно правильно выбрать солнцезащитные крема, а также соблюдать все правила для безопасного загара. Но что делать, если ты тщательно пользуешься защитным кремом и все равно сгорела на солнце? Возможно, ты допускала в чем-то ошибку.
Не наносишь достаточно солнцезащитного средства на кожу. Солнцезащитное средство нужно наносить очень обильно на кожу и обновлять каждые два часа. По данным Европейской комиссии, чтобы покрыть полностью тело взрослого человека, необходимо в среднем шесть чайных ложек солнцезащитного крема, пишет Lady.tochka.net.
Ты забываешь обновлять защиту. Любой солнцезащитный крем требует постоянного обновления, особенно после контакта с водой. Если ты только что вышла из моря, первым делом заново нанеси крем. И помни, что мокрое тело обгорает еще сильнее, чем сухое, так как капельки воды притягивают солнце, как маленькие лупы. Даже если на упаковке написано, что продукт водостойкий, не слишком этому доверяй — каждое средство все равно требует обновления.
Ты выбрала неправильный SPF. Любое средство с содержанием SPF направлено на защиту от вредного воздействия лучей UVA и UVB, которые вызывают преждевременное старение и даже рак кожи. Но, к сожалению, ни один продукт не спасает на 100% от вредного излучения. К примеру, если ты выбираешь крем с максимальным уровнем SPF-100, он блокирует 98% излучения. Соответственно, чем ниже уровень spf, тем меньше защиты получает твоя кожа. Средство нужно подбирать индивидуально вместе с врачом-дерматологом и учитывать, что чем светлее кожа, тем выше должно быть значение SPF.
Ты не втираешь солнцезащитные спреи в кожу. Солнцезащитное средство в формате спрея очень удобно в нанесении, но, как и обычный крем, оно требует тщательного втирания. Просто побрызгать кожу спреем недостаточно, нужно еще и равномерно распределить его по всему телу.
Ты не применяешь средство, когда собираешься находиться в тени. Некоторые ошибочно полагают, что солнечные лучи не проникают в тени. Но это не так. Когда ты сидишь в тени твоей коже необходима такая же защита, как если бы ты находилась на солнце. К тому же сгореть можно даже пребывая на солнце непродолжительное время, особенно в полдень, поэтому летом используй солнцезащитное средство ежедневно.
Ты забываешь про определенные части тела. Зачастую на солнце обгорают те неожиданные части тела, которым ты просто не уделила внимания. Нанося средство на лицо, спину, плечи, живот и ноги, не забывай про некоторые неочевидные места: веки, области за ушами, подмышками, под коленями и т. д. Кстати, волосы и кожа головы тоже требуют защиты, поэтому купи для них специальный крем или спрей.