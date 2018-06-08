Не нужно так: шесть ошибок использования солнцезащитного крема

Не наносишь достаточно солнцезащитного средства на кожу. Солнцезащитное средство нужно наносить очень обильно на кожу и обновлять каждые два часа. По данным Европейской комиссии, чтобы покрыть полностью тело взрослого человека, необходимо в среднем шесть чайных ложек солнцезащитного крема, пишет Lady.tochka.net.

Ты забываешь обновлять защиту. Любой солнцезащитный крем требует постоянного обновления, особенно после контакта с водой. Если ты только что вышла из моря, первым делом заново нанеси крем. И помни, что мокрое тело обгорает еще сильнее, чем сухое, так как капельки воды притягивают солнце, как маленькие лупы. Даже если на упаковке написано, что продукт водостойкий, не слишком этому доверяй — каждое средство все равно требует обновления.

Ты выбрала неправильный SPF. Любое средство с содержанием SPF направлено на защиту от вредного воздействия лучей UVA и UVB, которые вызывают преждевременное старение и даже рак кожи. Но, к сожалению, ни один продукт не спасает на 100% от вредного излучения. К примеру, если ты выбираешь крем с максимальным уровнем SPF-100, он блокирует 98% излучения. Соответственно, чем ниже уровень spf, тем меньше защиты получает твоя кожа. Средство нужно подбирать индивидуально вместе с врачом-дерматологом и учитывать, что чем светлее кожа, тем выше должно быть значение SPF.

Ты не втираешь солнцезащитные спреи в кожу. Солнцезащитное средство в формате спрея очень удобно в нанесении, но, как и обычный крем, оно требует тщательного втирания. Просто побрызгать кожу спреем недостаточно, нужно еще и равномерно распределить его по всему телу.

Ты не применяешь средство, когда собираешься находиться в тени. Некоторые ошибочно полагают, что солнечные лучи не проникают в тени. Но это не так. Когда ты сидишь в тени твоей коже необходима такая же защита, как если бы ты находилась на солнце. К тому же сгореть можно даже пребывая на солнце непродолжительное время, особенно в полдень, поэтому летом используй солнцезащитное средство ежедневно.