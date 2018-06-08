Стилисты назвали самую модную прическу на лето 2018

На смену низкому, гладкому и небрежному хвосту пришла новая, не менее оригинальная укладка. Как утверждают стилисты, самой модной прической на лето 2018 стал хвост на макушке. Такая прическа напоминает нам всем известную мальвинку, которая создается очень быстро и легко.
Новый тренд в виде хвоста на макушке запатентовали звезды Instagram: Белла Хадид, Ким Кардашян и Дженнифер Лопес.
Хвост на макушке не только придаст образу новый вид, но и бесплатно создаст эффект тотальной подтяжки лица. За счет высокого хвоста создается впечатление точеных скул и высоких бровей, пишет Lady.tochka.net.
Также такая прическа будет актуальна для девушек, которые хотят прибавить рост: хвост на макушке добавит несколько сантиметров, и ты будешь казаться выше.
Хвост на макушке можно создавать абсолютно на любой длине и структуре волос: от кудрявых коротких до длинных и прямых. Попробуй украсить такую прическу модными плетениями или локонами. В качестве резинки для волос может использовать собственные волосы, обмотанные вокруг основания хвоста.