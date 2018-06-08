Стилисты назвали самую модную прическу на лето 2018

Новый тренд в виде хвоста на макушке запатентовали звезды Instagram: Белла Хадид, Ким Кардашян и Дженнифер Лопес.

Хвост на макушке не только придаст образу новый вид, но и бесплатно создаст эффект тотальной подтяжки лица. За счет высокого хвоста создается впечатление точеных скул и высоких бровей, пишет Lady.tochka.net.

Также такая прическа будет актуальна для девушек, которые хотят прибавить рост: хвост на макушке добавит несколько сантиметров, и ты будешь казаться выше.