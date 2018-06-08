К чему снится бывший парень: «А может это судьба?»

Вот расстались вы с любимым человеком, и времени-то прошло много, и успокоились вы окончательно… Но одной прекрасной лунной ночью вам приснился ОН – бывший парень. Вы просыпаетесь в холодном поту (или сладко спите до утра – это уже зависит от контекста сна) и бежите к соннику. «А вдруг это судьба, и мы снова будем вместе?» — проносится в головах большинства девушек.
Согласно соннику Ванги, бывший парень во сне трактуется как тоска, страдание по человеку, ушедшему из вашей жизни, но вы по нему скучаете. Вы думаете, что воссоединение неизбежно, поэтому вам снится бывший парень, вам хочется верить в лучшее, и вы не можете его просто взять и отпустить из своей жизни. Признайтесь себе, что вы до сих пор скучаете по бывшему, что он что-то для вас все еще значит и что, возможно, не все потеряно. С другой стороны, сон может предвещать разрыв с нынешним возлюбленным, так что не зацикливайтесь, пишет Hochu.ua.
По Фрейду
Основатель психоанализа известен тем, что во всем видел сексуальный подтекст. Так, например, согласно его теории видеть бывшего парня во сне – к ссоре с нынешним возлюбленным. Старина Фрейд настаивал, что скандалы и разлады произойдут по причине сравнения бывшего и нынешнего парней. Под воздействием своего сна вы можете поделиться со своими опасениями с нынешним парнем, неосознанно ссориться с ним по пустякам и, в конечном итоге, расставания не избежать. Единственное, что вы можете сделать – забыть о своем сне, не зацикливаться на интерпретации Фрейда и жить сегодняшним днем, не возвращаясь к прошлому.
Сонник Лоффа
Если верить соннику Лоффа, увидеть во сне бывшего молодого человека к несчастью. Выходя замуж за бывшего возлюбленного, будьте уверены, что в вашей жизни появятся крупные неприятности. Если бывший парень признается вам в любви, ждите неприятных сюрпризов. Но если бывший молодой человек женится или признается в любви другой девушке, у вас могут появиться новые хорошие знакомые или вы простите кого-нибудь. В случае смерти бывшего возлюбленного в вашем сне, вероятнее всего, вы скоро выйдите замуж и родите ребенка.
Сонник Миллера
Согласно Миллеру, бывший любимый человек снится к грядущим переменам. Изменения в жизни могут быть как положительными, так и отрицательными. Если вам приснилось, что вы воссоединились с бывшим парнем, в реальной жизни это может означать ситуацию, связанную с бывшими отношениями. Поцелуй с бывшим парнем снится к какому-то приятному и неожиданному событию, а секс с ним – к конфликтам.
Сонник странника
Некий Странник трактует бывшего во сне, как возникновение новых отношений наяву. Значит, вы точно остыли от прошлых отношений, сделали правильный выбор и готовы к благополучию и счастью с другим человеком. Улыбка бывшего парня во сне говорит о скорых проблемах со здоровьем или с нынешним возлюбленным (в этом случае вам следует просто прислушаться к своему организму).
К чему снится бывший парень на четверг: толкование по дням недели
С понедельника на вторник: бывший парень, несмотря на расставание, уважает вас, желает вам только хорошее и не говорит всякие гадости про вас.
Со вторника на среду: бывший молодой человек думает о вас, вспоминает прошлые отношения, сожалеет о расставании и хочет вас вернуть.
Со среды на четверг: бывший возлюбленный думает о вас, но старается забыться с помощью других девушек.
С четверга на пятницу: бывший парень испытывает к вам чувства, возможно, даже любит, от чего сильно страдает и не может утешиться в объятиях других девушек.
С субботы на воскресенье: будьте бдительны, ведь у парня к вам зреет серьезный разговор на тему прошлых обид, недосказанностей и невыясненных дел.
С воскресенья на понедельник: бывший мужчина ищет встречи с вами, хочет поговорить и просто посмотреть, как вы без него живете.
К чему снится бывший муж
Увидеть во сне бывшего мужа, значит в реальной жизни столкнуться с прошлым (любым). Вы можете как встретить бывшего мужа, так и друзей, которых давно не видели. Если вам приснилось, что мужчина хочет вернуться к вам, в действительности это может быть на самом деле, он ищет встречи. Вам приснилась драка с бывшем мужем, значит, между вами остались некоторые разногласия, из-за которых произошло расставание.
Если вам приснился секс с бывшем мужем, но вы ни испытали никакого удовольствия – это свидетельствует о вашей вспыльчивости, которая мешает в общении с окружающими людьми. В случае, если вы чуть не поцеловали бывшего мужа во сне, значит, вы скрываете свои чувства в реальной жизни из-за чего у вас серьезные отношения с противоположным полом.
Увидеть бывшего мужа во сне пьяным, означает ваше легкомысленное поведение наяву. Будьте осторожны, так как вы можете серьезно испортить свою репутацию. Если вы видите свадьбу бывшего мужа, значит, скоро ваша личная жизнь круто изменится (при этом не стоит исключать возможность воссоединения с бывшим супругом), и вы добьетесь желаемого результата в любом деле.
Видеть во сне бывшего супруга с новой женой означает, что скоро вы можете оказаться в неловкой ситуации, так что избегайте опрометчивых поступков и думайте о последствиях. Смерть бывшего мужа – скорее всего вы станете с ним близкими друзьями в реальной жизни. Если вам снится, что вы снова выходите замуж за бывшего мужа – быть беде – в реальной жизни у вас возникнут серьезные неприятности, скандалы и неудачи в личной жизни.
Почему снится бывший парень
Многие девушки наивно полагают, что парень до сих пор любит, ждет не дождется встречи и воссоединения. На деле, сны – это отражение подсознательных желаний, страхов или переживаний, так что причину снов о бывшем стоит искать не в магии, а в себе. Чаще бывшие парни снятся девушкам, которые никак не могут смирится с расставанием и постоянно думают о временах, когда они были вместе. Отпустив прошлое и заново влюбившись, скорее всего, бывший возлюбленный перестанет снится.
Иногда бывшие снятся в качестве проекции, т.е. нового парня вы хотите видеть точно таким же, как и старого. Вы подсознательно ищите такие же черты внешности и характера в новых знакомых и при несоответствии, вы отталкиваете ухажеров. Это тоже не есть хорошо – все люди уникальны и идентичных не бывает (даже близнецы разные).
Если вы недавно встретили своего бывшего, просматривали совместные фотографии или вспоминали совместные прогулки, вполне логично, что бывший парень вам приснится. Кроме того, сны о прошедших отношениях снятся девушкам, которых не устраивают новые отношения. Во сне вы сравниваете двоих парней, расставляете «плюсы» и «минусы». Проблему можно решить, выведя парня на откровенный разговор, высказать недовольство тем, что вам не нравится.