К чему снится бывший парень: «А может это судьба?»

Со вторника на среду: бывший молодой человек думает о вас, вспоминает прошлые отношения, сожалеет о расставании и хочет вас вернуть.

Со среды на четверг: бывший возлюбленный думает о вас, но старается забыться с помощью других девушек.

С четверга на пятницу: бывший парень испытывает к вам чувства, возможно, даже любит, от чего сильно страдает и не может утешиться в объятиях других девушек.

С субботы на воскресенье: будьте бдительны, ведь у парня к вам зреет серьезный разговор на тему прошлых обид, недосказанностей и невыясненных дел.

С воскресенья на понедельник: бывший мужчина ищет встречи с вами, хочет поговорить и просто посмотреть, как вы без него живете.

К чему снится бывший муж

Увидеть во сне бывшего мужа, значит в реальной жизни столкнуться с прошлым (любым). Вы можете как встретить бывшего мужа, так и друзей, которых давно не видели. Если вам приснилось, что мужчина хочет вернуться к вам, в действительности это может быть на самом деле, он ищет встречи. Вам приснилась драка с бывшем мужем, значит, между вами остались некоторые разногласия, из-за которых произошло расставание.

Если вам приснился секс с бывшем мужем, но вы ни испытали никакого удовольствия – это свидетельствует о вашей вспыльчивости, которая мешает в общении с окружающими людьми. В случае, если вы чуть не поцеловали бывшего мужа во сне, значит, вы скрываете свои чувства в реальной жизни из-за чего у вас серьезные отношения с противоположным полом.

Увидеть бывшего мужа во сне пьяным, означает ваше легкомысленное поведение наяву. Будьте осторожны, так как вы можете серьезно испортить свою репутацию. Если вы видите свадьбу бывшего мужа, значит, скоро ваша личная жизнь круто изменится (при этом не стоит исключать возможность воссоединения с бывшим супругом), и вы добьетесь желаемого результата в любом деле.

Видеть во сне бывшего супруга с новой женой означает, что скоро вы можете оказаться в неловкой ситуации, так что избегайте опрометчивых поступков и думайте о последствиях. Смерть бывшего мужа – скорее всего вы станете с ним близкими друзьями в реальной жизни. Если вам снится, что вы снова выходите замуж за бывшего мужа – быть беде – в реальной жизни у вас возникнут серьезные неприятности, скандалы и неудачи в личной жизни.

Почему снится бывший парень

Многие девушки наивно полагают, что парень до сих пор любит, ждет не дождется встречи и воссоединения. На деле, сны – это отражение подсознательных желаний, страхов или переживаний, так что причину снов о бывшем стоит искать не в магии, а в себе. Чаще бывшие парни снятся девушкам, которые никак не могут смирится с расставанием и постоянно думают о временах, когда они были вместе. Отпустив прошлое и заново влюбившись, скорее всего, бывший возлюбленный перестанет снится.

Иногда бывшие снятся в качестве проекции, т.е. нового парня вы хотите видеть точно таким же, как и старого. Вы подсознательно ищите такие же черты внешности и характера в новых знакомых и при несоответствии, вы отталкиваете ухажеров. Это тоже не есть хорошо – все люди уникальны и идентичных не бывает (даже близнецы разные).