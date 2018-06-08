Самый распространенный напиток назвали мощным средством для похудения

Черный чай является, пожалуй, самым распространенным у нас безалкогольным напитком, особенно в зимние месяцы. Но знаете ли вы о том, что в этом чае содержится гораздо больше полезных для здоровья свойств, чем это многим кажется. К примеру, чай без молока - один из самых простых методов похудения и повышения скорости метаболизма, пишет Rus.tvnet.lv.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что черный чай способствует потере лишнего веса за счет изменения количества и состава бактерий в кишечнике.

Всем нам известно о том, насколько важен правильный баланс бактерий, но многие пытаются наладить его с помощью поглощения разного рода пробиотиков. А вот черный и зеленый чай обладают полезными свойствами пребиотиков, то есть они способствуют росту хороших микроорганизмов, укрепляющих здоровье.

Уже давно известно о том, что зеленый чай повышает скорость метаболизма. Есть исследования, которые показали положительное воздействие на метаболизм и черного чая.

Ученые выяснили, что этот напиток помогает предотвратить набор лишнего веса и ожирение за счет воздействия на микробиом. Наконец, в черном чае содержится изрядная доза антиоксидантов, если он, конечно, заваривается из листьев.

Хотя антиоксиданты из зеленого чая поглощаются кровотоком и печенью, полифенолы из черного являются более крупными, они остаются в желудочно-кишечной системе, укрепляя ее здоровье.