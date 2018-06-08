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Названа самая сексуальная женщина в мире: смотрите, вот она!

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Журнал Maxim на протяжении 18 лет составляет ежегодный рейтинг самых желанных женщин в мире. В этом году титул «горячей штучки» получила 25-летняя Кейт Аптон.

Пышногрудая модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты по версии мужского журнала Maxim, сообщает Rus.tvnet.lv.

Блондинка возглавила «горячую сотню», обойдя Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Меланию и Иванку Трамп.

Кроме того, американская красавица украсила обложку свежего номера издания. На фото знаменитость позирует в полупрозрачном бежевом топе с глубоким декольте, демонстрируя свой выдающийся бюст.

Съемка проходила в израильской пустыне Негев.

Несмотря на то, что Кейт обладает далеко не идеальными параметрами фигуры, ее соблазнительными формами восхищаются миллионы мужчин по всему миру.

Девушка попала в модельный бизнес в 2008 году и с тех пор добилась немалых успехов: Аптон стала лицом бренда купальников Beach Bunny Swimwear, появилась на обложках многих топовых журналов, а в 2014 году получила свою первую роль в голливудском фильме «Другая женщина», в котором сыграла вместе с Камерон Диас, Лесли Манн и Ники Минаж.

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