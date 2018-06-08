Названа самая сексуальная женщина в мире: смотрите, вот она!

Пышногрудая модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты по версии мужского журнала Maxim, сообщает Rus.tvnet.lv.

Блондинка возглавила «горячую сотню», обойдя Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Меланию и Иванку Трамп.

Кроме того, американская красавица украсила обложку свежего номера издания. На фото знаменитость позирует в полупрозрачном бежевом топе с глубоким декольте, демонстрируя свой выдающийся бюст.

Съемка проходила в израильской пустыне Негев.

Несмотря на то, что Кейт обладает далеко не идеальными параметрами фигуры, ее соблазнительными формами восхищаются миллионы мужчин по всему миру.