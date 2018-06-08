Зубная паста не поможет избавиться от прыщей

Многие люди убеждены в том, что после нанесения зубной пасты на прыщи их размер уменьшится. Однако дерматологи опровергают эффективность этого вроде бы доступного по стоимости и быстрого способа борьбы с угревой сыпью. Эксперты убеждены, что никаких заметных сдвигов с помощью зубной пасты для избавления от прыщей добиться нельзя. В реальности, после нанесения пасты на прыщи происходит высушивание кожи, возникает раздражение, что провоцирует новые прыщи и даже распространяет бактерии по всему лицу. По словам дерматологов, с прыщами нужно бороться по-другому.

МедикФорум напоминает, что прыщи возникают в тот момент, когда сальная кожа смешивается с мертвыми клетками и закупоривает поры. На поверхности нашей кожи проживают бактерии, которые питаются избыточным кожным салом, выделяемым порами. По мере размножения бактерий эти поры воспаляются, что и рождает красные отечные прыщи. В течение многих лет зубную пасту продвигают в качестве средства борьбы с прыщами, поскольку она содержит перекись водорода и пищевую соду - два ингредиента, избавляющих от прыщей. Однако их концентрация слишком высока и тяжело воспринимается кожей лица, что и вызывает сухость и раздражение. Во многих зубных пастах также добавлены колосистая и перечная мята которые извлекаются из ментола. А ментол относится к алкоголю, также вызывающему раздражения кожи.