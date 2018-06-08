Сигаретный дым - одна из причин нарушений слуха у детей

Распространенность нарушений слуха у детей в возрасте трех лет составила 4,6%. По сравнению с детьми, не подвергшимися воздействию табачного дыма в утробе матери и в возрасте 4 месяцев, у участников, чья мать курила во время беременности, вероятность возникновения нарушений слуха была выше на 26%. У детей, которые подвергались воздействию сигаретного дыма в возрасте 4 месяцев, риск оказался повышен на 30%, пишет Meddaily.ru.