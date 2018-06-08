Определять срок беременности стало возможным по анализу крови

В частности, примерную дату рождения ребенка стало возможно достаточно точно рассчитывать, исходя из содержания в крови внеклеточной РНК, специфичной для плаценты. В условиях эксперимента точность прогноза с задействованием данной методики составила 45 процентов. Для сравнения: в аналогичной ситуации точность определения времени родов с помощью УЗИ - 48 процентам, пишет Meddaily.ru.

Сегодня именно ультразвук чаще всего используется для определения срока беременности, - но исследования УЗИ довольно дорогостоящие и к тому же ультразвуковые исследования не позволяют прогнозировать преждевременные роды. Меж тем преждевременное появление на свет является самой частой причиной смерти новорожденных (по крайне мере в США).

«С помощью анализа крови на содержание внеклеточных РНК плода, плаценты и иммунной системы матери можно определить не только срок беременности, но и с достаточно высокой точностью предсказать преждевременные роды», - отметил в связи с этим руководитель проекта, специалист Стэнфордского университета Стивен Куэйк.

Работы ученых включала два этапа. В ходе первого 31 беременная женщина из Дании еженедельно сдавала кровь вплоть до момента родов. Все участницы родили в срок. Анализ образцов их крови показал, что определить срок беременности можно по изменениям в концентрации девяти внеклеточных РНК. Точность данного метода составила 45%.

На втором этапе проекта ученые установили, что существуют семь фрагментов материнской РНК, которые могут служить маркерами для определения преждевременных родов. Точность метода с использованием данного критерия составила 75%.