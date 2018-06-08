Роды после 35 опасны для сердца ребенка

С каждым годом возраст первых родов у женщин всё время сдвигается. Всё большее количество представительниц прекрасного пола предпочитают откладывать рождение детей на потом для того, чтобы вначале сосредоточиться на своей карьере. Многие женщины слышали, что зачатие ребенка после 30 может быть большой проблемой, Именно поэтому они и проходят через процедуры заморозки яйцеклеток. Однако исследование показало, что рожденные от матерей старше 35 лет люди чаще сталкиваются с болезнями сердца. Это происходит даже в том случае, если малышей зачали из заранее замороженных и хранившихся в течение нескольких лет яйцеклеток, пишет Medikforum.ru.

В ходе наблюдений за самками крыс канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что животные с определенного возраста рождают детей, у которых нарушена работа кровеносных сосудов, из-за чего вырастает риск болезней сердца. По словам исследователей, то же самое отмечается и у детей от позднеродящих мам. Заморозка яйцеклетки здесь не поможет, так как сам возраст яйцеклетки и плаценты играет роль в развитии системы кровеносных сосудов плода.