Походка «раскроет» все ваши секреты

Определять характер по походке предложил психиатр Юнг. Он разработал систему энергодинамичных дихотомий, по которой людей можно поделить на четыре типа: интроверты (рациональные и нерациональные) и экстраверты (рациональные и нерациональные).

Для рационального экстраверта с линейно-напористым темпераментом характерна стремительная, равномерная и энергичная походка, пишет Justcoolidea.ru.

Экстраверты-иррационалы с гибко-разворотливым темпераментом ходят неравномерно и часто резко меняют курс.

Рациональные интроверты обходят препятствия только перед столкновением, походка у них довольно тяжелая.

А вот не торопясь ходят интроверты-иррационалы, отвлекаясь на внешние и внутренние проблемы. Считается, что темперамент у них адаптивно-восприимчивый.

Первыми, кто задумался о связи внутреннего состояния человека и его походки были актеры.

Знаменитый реформатор театра Конмтантин Станиславский изучал феномен походки и заставлял актеров контролировать ходьбу в зависимости от характера роли. Станиславский требовал полного погружения в образ, и походка играла не последнюю роль. Он также отмечал важность контроля за собственной походкой и вне стен театра. Правильная ходьба не только поможет контролировать эмоции, но и облегчит работу внутренним органам. Правильная походка по Станиславскому должна быть плавной и непрерывной, а носки слегка вывернуты наружу.

Основные ошибки ходьбы

Для физического и психологического здоровья опасны две крайности ходьбы – ходьба с выдвинутым вперед туловищем и наоборот с запрокидыванием назад. При первом положении вы будете чувствовать неуверенность, ваши действия будут поспешны и неэффективны. Во втором случае внешне вы покажетесь людям самоуверенным, при этом внутренние зажимы останутся.

Как улучшить походку

Один из вариантов – это использовать прием «подводной ходьбы».

Вы представляете, что ходите под водой, взгляд устремлен прямо, подбородок параллелен земле, шея не зажата.

Ваша походка откроет основные проблемы со здоровьем. Иногда болезнь радикально меняет стиль ходьбы. При болях в спине у человека появляется деревянная походка, при болезнях стоп – легкая походка, поврежденный малоберцевый нерв, заставляет человека «петушиться». Болезнь пищеварительной системы сгибает вперед плечи, ровные колени говорят о проблеме с суставами. Чересчур прямая спина указывает на болезнь Бехтерева, а прямой шейный отдел — на остеохондроз. Проблемы с давлением проявляются через неуверенную ходьбу.

Виды походки

В разном возрасте и различных жизненных ситуациях походка человека радикально меняется. Различают кукольную походку (или паркинсоническая), когда шаги мелкие, руки не используют и тело не сгибается.

«Пьяную» походку называют атактической.

Ходьба, при которой человек идет по одной линии на носках, называют лисьей.

Истерическая характеризуется резкими шагами и такими же остановками.