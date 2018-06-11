Как приготовить клубничный компот: ТОП-3 рецепта

Клубничный компот с мятой

Ингредиенты:

1 л воды

150-200 г клубники

сахар – по вкусу

2 веточки мяты

Рецепт приготовления:

Клубнику помыть, почистить и удалить плодоножки. Если ягоды крупные, нарезать на четвертинки. Засыпать примерно 2 ст.л. сахара и оставить на 15-20 минут, чтобы клубника пустила сок.

Воду вскипятить, залить ягоды и проварить на огне около 5 минут. Попробовать и при необходимости добавить еще немного сахара.

Снять компот с огня, добавить веточки мяты и полностью охладить.

Компот с клубникой и ревенем

Ингредиенты:

3,5 л воды

5 стеблей ревеня

500 г клубники

5-6 ст.л. сахара

небольшой пучок мяты

Рецепт приготовления:

Ревень почистить, нарезать на небольшие кусочки. Клубнику разрезать пополам.

В кипящую воду положить нарезанный ревень, добавить сахар и варить 3-5 минут.

Добавить клубнику и готовить 2 минуты. Выключить огонь и добавить мяту. Накрыть кастрюлю крышкой, дать настояться. Пить компот охлажденным.

Компот из клубники на зиму

Ингредиенты:

3 кг клубники

700 г сахара

1 л воды

Рецепт приготовления:

Подготовленные ягоды выложить в большую эмалированную миску. Приготовить сахарный сироп, растворив сахар в горячей воде. Залить готовым сиропом клубнику и оставить примерно на 2 часа, периодически встряхивая таз, но не перемешивая его содержимое.

После этого разлить компот с ягодами по 1,5-литровым банкам и накрыть крышками.

Стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой 20 минут.