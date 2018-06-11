Как приготовить клубничный компот: ТОП-3 рецепта

Клубничный компот идеален для лета. Это отличная альтернатива газировке и другим прохладительным напиткам. Компот из клубники богат антиоксидантами, витаминами, фолиевой кислотой и целым набором полезных для здоровья микро- и макроэлементов, пишет Сегодня.
Клубничный компот с мятой
Ингредиенты:
1 л воды
150-200 г клубники
сахар – по вкусу
2 веточки мяты
Рецепт приготовления:
Клубнику помыть, почистить и удалить плодоножки. Если ягоды крупные, нарезать на четвертинки. Засыпать примерно 2 ст.л. сахара и оставить на 15-20 минут, чтобы клубника пустила сок.
Воду вскипятить, залить ягоды и проварить на огне около 5 минут. Попробовать и при необходимости добавить еще немного сахара.
Снять компот с огня, добавить веточки мяты и полностью охладить.
Компот с клубникой и ревенем
Ингредиенты:
3,5 л воды
5 стеблей ревеня
500 г клубники
5-6 ст.л. сахара
небольшой пучок мяты
Рецепт приготовления:
Ревень почистить, нарезать на небольшие кусочки. Клубнику разрезать пополам.
В кипящую воду положить нарезанный ревень, добавить сахар и варить 3-5 минут.
Добавить клубнику и готовить 2 минуты. Выключить огонь и добавить мяту. Накрыть кастрюлю крышкой, дать настояться. Пить компот охлажденным.
Компот из клубники на зиму
Ингредиенты:
3 кг клубники
700 г сахара
1 л воды
Рецепт приготовления:
Подготовленные ягоды выложить в большую эмалированную миску. Приготовить сахарный сироп, растворив сахар в горячей воде. Залить готовым сиропом клубнику и оставить примерно на 2 часа, периодически встряхивая таз, но не перемешивая его содержимое.
После этого разлить компот с ягодами по 1,5-литровым банкам и накрыть крышками.
Стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой 20 минут.
Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном и остудить, после чего убрать на хранение в сухое прохладное место.