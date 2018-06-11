Как справиться с детской истерикой: четыре простых способа

Психологи не видят в детских истериках ничего страшного. По их мнению, это один из этапов взросления. Малыши — а истерики чаще всего случаются в возрасте от 2 до 4 лет — не умеют толком объяснить свои чувства: грусть, печаль, обиду, разочарование, злость. Вот и выражаются как могут: рыдают, дерутся, катаются по полу, вопят… Чем младше ребенок, тем ярче и демонстративнее такое проявление эмоций.

Как правильно родителям реагировать на детскую истерику, пишет Сегодня со ссылкой на портал «Лиза» и называет четыре простых способа.

Отвлеки внимание

Малыш насупился и вот-вот разразится громким плачем? Попробуй его отвлечь: «Смотри, какая птица необычная пролетела! Никогда таких не видела!» или «Ой, тебе какой-то дедушка из автобуса машет. У него борода как у волшебника». Правда, этот номер проходит только с маленькими детьми, и то — в самом начале приступа. Да и трудно бывает быстро сообразить, чем именно можно отвлечь малыша.

Иногда полезно бывает носить с собой любимую игрушку малыша — ею можно отвлечь. Совет Марины, мамы 3-летней Даши: «Мне в таких случаях помогает маленькая хитрость. Перед прогулкой я незаметно кладу себе в сумку любимую дочкину игрушку — собачку Пусю. И когда Дашенька начинает капризничать, быстро достаю Пусю и говорю: «Ой, смотри, Пуся почувствовала, что ты расстроилась и прибежала тебя успокоить». Пока работает».

Малыши поссорились? Предложи им устроить «подушечные бои»: каждому из нас периодически нужно устраивать выплеск адреналина — это успокаивает.

Пойди на уступки в мелочах

Многие дети устраивают «революцию» только потому, что в их жизни слишком много запретов. Почему бы не разрешить ребенку шлепать по лужам, рисовать мелками на асфальте, стоя на коленках, ковыряться в песочнице и т. д.? Не лишай его детства! Тогда у него будет меньше поводов выбивать что-либо слезами и криками.

Объясни причину отказа

Если ты считаешь, что желание ребенка невыполнимо, например, лужа слишком глубокая, а конструктор, который он хочет, — чересчур дорогой, спокойно и четко объясни ему это. Категоричное и холодное «нет, и все» только усилит его обиду и ярость. Конечно, даже самое разумное объяснение отказа служит плохим утешением малышу, поэтому сразу же предложи альтернативу.

Если ребенок надулся, попробуй ненавязчиво увлечь его интересным совместным делом или предложи альтернативу запрещенному развлечению. От совместного приготовления сладостей мало кто из малышей откажется!

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