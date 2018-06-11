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  • Кому нужно есть яйца каждый день: медики удивили ответом

Кому нужно есть яйца каждый день: медики удивили ответом

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ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Американские ученые провели ряд важных экспериментов с участием пациентов, страдающих от ожирения и лишнего веса. Исследователи выяснили, что ежедневное употребление яиц в течение 12 недель значительно снижает вероятность развития диабета, при этом не меняется уровень холестерина в крови, пишет Сегодня.

Орехи пеканы также нормализуют уровень сахара в крови и уменьшают резистентность к инсулину всего через четыре недели после начала приема, при этом их дневная доза составляла 42 грамма.

Результаты научной работы, в которой приняли участие 101 677 человек в возрасте 54-83 лет, показали что ферментированные молочные продукты с низким содержанием жира (йогурты) способствовали профилактике колоректального рака. Другое исследование с участием 706 добровольцев продемонстрировало пользу листовых овощей и ягод для снижения риска развития болезни Паркинсона.

Подробней о результатах опытов эксперты Американского общества питания рассказали на конференции Nutrition-2018.

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