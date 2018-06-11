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Психолог Михаил Лабковский пояснил, что такое «норма»

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Михаил Лабковский в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Норма – это гигантская шкала. Нет никаких стандартов, нет рецептов, каким должен или не должен быть человек. Об этом в Instagram написал психолог Михаил Лабковский, пишет Сегодня.

Мне очень часто приходят письма, которые заканчиваются вопросом: «… а это нормально?». Например: «Я выучилась на инженера-конструктора, но хочу быть художником. Это нормально?» Или: «Мне уже 30, я абсолютно счастлива, но не хочу пока замуж и детей. Это нормально?» «Я сделал карьеру в банковской сфере, но сейчас понимаю, что хочу профессионально заниматься кайтингом. Доктор, я здоров?», – приводит примеры психолог.

По его словам, ненормально, когда вам что-то не нравится. Когда вам плохо. Когда вы страдаете и чувствуете, что не живете той жизнью, которой хотели бы жить.

«Кто сказал, что быть художником – плохо? Или что все обязательно должны хотеть замуж в определенном возрасте (и вообще)? Или что человек должен "найти себя" до 18-ти? Да никто!», – подытожил Михаил Лабковский и добавил, что нужно жить своей жизнью.

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