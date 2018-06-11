Идея для летнего обеда: окрошка на белом квасе

Ничто так не бодрит и не освежает в жаркий летний день, как порция ледяной окрошки на белом квасе (Белый квас отличается более мягким вкусом, чем классический хлебный). Чтобы сделать блюдо более сытным, вы можете добавить кусочки колбасы или отварного мяса, пишет Сегодня.
Окрошка на белом квасе
Ингредиенты:
1 л белого кваса
5 вареных яиц
6-8 шт. редиса
1 пучок укропа
1 пучок зеленого лука
2 свежих огурца
200 г сметаны
соль, перец
Рецепт приготовления:
Вареные яйца почистить, огурцы и редис помыть и срезать кончики.
Натереть подготовленные ингредиенты на терке или нарезать мелкими кубиками.
Зелень помыть и измельчить.
Перемешать яйца, редис, огурцы и зелень в миске. Посолить и поперчить по вкусу, добавить сметану и хорошо перемешать.
Залить окрошку белым квасом, перемешать и отправить остужаться в холодильник.
На заметку: Белый квас богат витаминами, микроэлементами, аминокислотами и ферментами, которые улучшают микрофлору кишечника. Этот напиток также содержит необходимые для здоровой и красивой кожи витамины группы В.