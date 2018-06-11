Идея для летнего обеда: окрошка на белом квасе

Ничто так не бодрит и не освежает в жаркий летний день, как порция ледяной окрошки на белом квасе (Белый квас отличается более мягким вкусом, чем классический хлебный). Чтобы сделать блюдо более сытным, вы можете добавить кусочки колбасы или отварного мяса, пишет Сегодня.