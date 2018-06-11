Что можно съесть перед сном без риска навредить фигуре

Голод поздним вечером по обыкновению начинает терзать в самый неподходящий момент. Противостоять ему довольно сложно, а если заглушать его жирными котлетами или куском торта, такие набеги к холодильнику вскоре аукнутся лишними килограммами. Спасти положение может здоровая еда, пишет Сегодня.
Поздняя трапеза не навредит фигуре при условии, что продукт для ночного перекуса будет легким, порция небольшой, а для приготовления будет выбран щадящий способ термообработки вроде тушения, варки на пару или гриля. Вот 10 идей блюд для позднего перекуса, которые обеспечат чувство сытости и не отклонят стрелку весов в большую сторону
Индейка/Курица. Выработке в организме гормона сна меланина помогает аминокислота триптофан. Одним из продуктов, содержащих это особое вещество, является мясо индейки и курицы. Скромная порция размером чуть больше 100 грамм не ляжет камнем в желудке и одновременно поможет уснуть. Предпочтение лучше отдавать постным частям птицы и готовить их максимально щадящим способом.
Кисломолочные продукты. Полезный и легкий вариант позднего ужина может состоять из кисломолочных продуктов. Натуральные кисломолочные продукты содержат полезные бактерии. Будь то творог, кефир или йогурт с низким содержанием жира они насытят организм на долгое время, зарядят необходимой энергией, а входящие в их состав полезные бактерии наладят пищеварение.
Рыба. Соленая и копченая рыба перед сном действует только во вред организму, но нежирные сорта, приготовленные деликатным способом, оказывают обратный эффект. Они не откладываются в виде солей и вредных жиров, а позволяют утолить голод и обеспечить организм полезными веществами.
Кальмары. Мясо кальмара считается ценным диетическим продуктом. В 30 граммах кальмаров содержится минимальное количество жира и около 9% дневной нормы белка. Даже небольшая порция вареных на пару или классическим способом кальмаров хорошо насыщает и избавляет от чувства голода без вреда для фигуры.
Миндаль. Помимо того, что миндаль называют самым безопасным орехом для фигуры, он еще и богат магнием. Небольшая горсть даст продолжительное чувство насыщения и вместе с тем поможет быстрее заснуть.
Гречка. Гречка быстро насыщает организм, что делает ее подходящей не только для диетического питания и разгрузочных дней, но и для позднего ужина. Стандартная порция поможет утолить голод и заодно улучшить пищеварение и обмен веществ.
Отварные овощи. Порция овощей не нарушит ночной отдых и никак не отразится на фигуре. Но при условии, что она не превышает 250 граммов, а приготовлены овощи без использования жиров. Предпочтение следует отдавать зеленым овощам, а картофеля и бобов лучше избегать.
Яблоко. Отличной альтернативой тяжелому ужину в позднее время может стать запеченное яблоко. Оно прекрасно притупляет чувство голода и при этом не конвертируется в жировые запасы.
Тыквенные семечки. Семена тыквы — очень сытный и полезный продукт, обладающий массой лечебных свойств. В рекомендуемой суточной дозе 100 грамм содержится примерно 24 грамма легкоусвояемого белка. Семечки зарядят организм энергией и щедрой порций триптофана, который обеспечит здоровый крепкий сон.
Соевые чипсы. Упаковка чипсов перед сном почти наверняка осядет на ваших бедрах. Зато их соевый аналог не только не навредят вашей фигуре, но и обеспечит организм полезными веществами. В умеренном количестве они не дают прибавку в весе и быстро утоляют чувство голода.