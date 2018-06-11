Что можно съесть перед сном без риска навредить фигуре

Поздняя трапеза не навредит фигуре при условии, что продукт для ночного перекуса будет легким, порция небольшой, а для приготовления будет выбран щадящий способ термообработки вроде тушения, варки на пару или гриля. Вот 10 идей блюд для позднего перекуса, которые обеспечат чувство сытости и не отклонят стрелку весов в большую сторону

Индейка/Курица. Выработке в организме гормона сна меланина помогает аминокислота триптофан. Одним из продуктов, содержащих это особое вещество, является мясо индейки и курицы. Скромная порция размером чуть больше 100 грамм не ляжет камнем в желудке и одновременно поможет уснуть. Предпочтение лучше отдавать постным частям птицы и готовить их максимально щадящим способом.

Кисломолочные продукты. Полезный и легкий вариант позднего ужина может состоять из кисломолочных продуктов. Натуральные кисломолочные продукты содержат полезные бактерии. Будь то творог, кефир или йогурт с низким содержанием жира они насытят организм на долгое время, зарядят необходимой энергией, а входящие в их состав полезные бактерии наладят пищеварение.

Рыба. Соленая и копченая рыба перед сном действует только во вред организму, но нежирные сорта, приготовленные деликатным способом, оказывают обратный эффект. Они не откладываются в виде солей и вредных жиров, а позволяют утолить голод и обеспечить организм полезными веществами.

Кальмары. Мясо кальмара считается ценным диетическим продуктом. В 30 граммах кальмаров содержится минимальное количество жира и около 9% дневной нормы белка. Даже небольшая порция вареных на пару или классическим способом кальмаров хорошо насыщает и избавляет от чувства голода без вреда для фигуры.

Миндаль. Помимо того, что миндаль называют самым безопасным орехом для фигуры, он еще и богат магнием. Небольшая горсть даст продолжительное чувство насыщения и вместе с тем поможет быстрее заснуть.

Гречка. Гречка быстро насыщает организм, что делает ее подходящей не только для диетического питания и разгрузочных дней, но и для позднего ужина. Стандартная порция поможет утолить голод и заодно улучшить пищеварение и обмен веществ.

Отварные овощи. Порция овощей не нарушит ночной отдых и никак не отразится на фигуре. Но при условии, что она не превышает 250 граммов, а приготовлены овощи без использования жиров. Предпочтение следует отдавать зеленым овощам, а картофеля и бобов лучше избегать.

Яблоко. Отличной альтернативой тяжелому ужину в позднее время может стать запеченное яблоко. Оно прекрасно притупляет чувство голода и при этом не конвертируется в жировые запасы.

Тыквенные семечки. Семена тыквы — очень сытный и полезный продукт, обладающий массой лечебных свойств. В рекомендуемой суточной дозе 100 грамм содержится примерно 24 грамма легкоусвояемого белка. Семечки зарядят организм энергией и щедрой порций триптофана, который обеспечит здоровый крепкий сон.