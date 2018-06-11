4 лайфхака для успешных знакомств: в Интернете и не только

Если открывается новый салон красоты, фитнес-клуб, ресторан, то первое время они занимаются привлечением новых клиентов. Для этого они предлагают «маникюр плюс педикюр с покрытием шеллак всего за тысячу рублей», «вторую пиццу в подарок», «бесплатный напиток за пост про нас в соцсети», «пробное занятие на новом кардиотренажере даром».

Чтобы избежать разочарований, включите в свой график статью «продвижение». Сколько минут в день вы готовы целенаправленно выделить для переписки на сайтах знакомств? Проститесь с ними и считайте их уже потраченными на флирт в чатиках.

Нравьтесь, а не приценивайтесь и не торгуйтесь

Одна моя мудрая подруга говорила: «Выбирать мы можем только из тех, кто нас уже выбрал». Сайты знакомств могут показаться сияющим супермаркетом, где на полках, перевязанные нарядными упаковочными ленточками, лежат ряды идеальных мужчин: у этого пресс кубиками, тот — покоряет волны на доске для серфинга, а вот этот красавец — на фоне нового дома с баней. Возникает иллюзия, что все они могут стать вашими, стоит только выбрать и не ошибиться.

В реальности же ни кубики на прессе, ни поместье в Альпах не имеют к вам ни малейшего отношения до тех пор, пока вы не заинтересовали собой их обладателя, не выделились в его глазах из толпы, не вызвали у него симпатию, интерес, влечение.

Поэтому выбирайте, отмечайте, оценивайте мужчин не по тому, что вы видите в описании, а по его реакции на вас: я его цепляю или нет, он мною заинтересовался или не заинтересовался, загорелся, очень хочет увидеться.

Некоторые пользователи сайтов знакомств сразу начинают задавать вопросы из серии «торги и переговоры»: «Есть ли у вас дети, с кем они живут?», «У вас квартира своя или съемная?», «В каком районе живете?»

С одной стороны, может показаться, что таким образом можно сэкономить время, отсеивая неподходящих вам кандидатов, если вы, например, не рассматриваете мужчин с детьми или из других городов. Но, с другой — это выглядит отношением к человеку как к вещи, которую выбирают по техническим характеристикам, что охлаждает интерес, убивает романтику.

Если вам не терпится выяснить, какой у нового знакомого доход и стиль жизни, то постарайтесь это выяснить не напрямую — например, через его рассказ об отпуске или о хобби. Если, например, он завсегдатай зоопарков и морских аквариумов, то есть сильное подозрение, что это «воскресный папа», выгуливающий там детей.

Не грузите чувством долга и обещаниями